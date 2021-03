Fastfood-Kette Five Guys erobert jetzt auch die Münchner City

Mitten in der Fußgängerzone entsteht im ehemaligen "Desigual"-Laden die dritte München-Filiale der US-amerikanischen Burger-Kette "Five Guys". Im Juni soll sie ihre Pforten öffnen.

Ende 2018 eröffnete "Five Guys" die erste Münchner Filiale in den Riem Arcaden, ein Jahr später folgte eine Filiale in Pasing.

Altstadt - Riem Arcaden, Pasing Arcaden und jetzt mitten rein in die City: Die US-amerikanische Burger-Kette "Five Guys" wird in München eine dritte Filiale eröffnen. Bereits im Juni soll es soweit sein.

Das erste Restaurant der Kette außerhalb Nordamerikas wurde im Juli 2013 in London eröffnet, in Deutschland sind es bis dato 21 Filialen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Video). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Video über den Consent-Anbieter verweigert

"Wer freut sich schon so wie wir?", heißt es in einem entsprechenden Facebook-Eintrag. Die Erfolgsstory von Five Guys begann 1986 in Arlington/Virginia. Damals eröffnete die Murrell-Familie ihre erste nach den fünf Brüdern benannte Burger-Bude.

Five Guys: Neues Restaurant der Fastfood-Kette in der Innenstadt

, entsteht das dritte Restaurant in München direkt in der Fußgängerzone an der Ecke Neuhauser Straße/Färbergraben. Das Unternehmen baue dort derzeit den ehemaligen "Desigual"-Shop um.

"Wir errichten dort eine Filiale mit 800 Quadratmetern auf vier Etagen", wird Deutschland-Chef Jörg Gilcher zitiert. 200 Sitzplätze sind demnach für das Restaurant eingeplant, zudem soll es eine Terrasse geben.

Wichtig ist auch der Aufzug – denn gegessen wird im ersten und zweiten Stock, die Bestellungen geben die Burger-Fans aber im Erdgeschoss ab. Lager und Küche befinden sich im dritten und vierten Stock.