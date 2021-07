Was der CSD in München heuer bietet

Am Samstag fiel der Startschuss in eine vielfältige CSD-Woche. Die AZ erklärt, was Sie noch alles erwartet.

05. Juli 2021 - 06:08 Uhr | Ruth Frömmer

Beim CSD in München bekommen auch Trambahnen und Busse Regenbogen-Flaggen. © Peter Kneffel/dpa

München - Die erste Bilanz von CSD-Sprecher Conrad Breyer ist überschwenglich: "Was für ein Auftakt. Bei bestem Wetter zogen 250 Menschen mit dem Dyke*-March durch die Stadt. Auch die ersten Events der Pride-Week kamen bei den Leuten gut an: Der Graffiti Workshop von Julez, die Führung durch den Zoo waren gut besucht und die virtuelle Ausgabe des lesbischen Angertor(straßen)fests zog viele Leute an." Die Straßen mit Kreide verschönern Ab heute startet das Fachforum Mädchenarbeit eine Guerilla-Aktion und verschönert die Straßen mit Regenbogen aus Kreide. Wer mitmachen möchte, kann einfach selbst loslegen oder an Abholstationen Kreide bekommen. Infos zu den Abholstationen unter fachforum-maedchenarbeit.de Diversity-Themenführungen in der Kunsthalle In der Kunsthalle finden exklusive Diversity-Themenführungen durch die Ausstellung "Erwin Olaf. Unheimlich schön" statt. Diese sind kostenlos. Benötigt wird nur ein Ticket für die Ausstellung. Erhältlich vor Ort oder online. Mo-Fr: 18 Uhr, Sa: 16 Uhr Am Dienstag lässt die von Kateryna Pidhaina aus Kiew fürs Netz kuratierte Ausstellung "(I am not) Sensitive Content" verschiedene Künstler*innen aus der Ukraine zu Wort kommen. Lesen Sie auch Pride Week in München: Die bunteste Woche im Jahr – CSD-Programm steht fest Grußworte sprechen Dmytro Shevchenko, Konsul der Ukraine und Stadtrat Dominik Krause (Die Grünen). Teilnahme über Zoom. Di 19 Uhr, munichkyivqueer.org/i-am-not-sensitive-content Im Haus St. Maria Ramersdorf über Wohnangebote informieren Das Haus St. Maria Ramersdorf von Münchenstift bietet verschiedene Wohnformen und individuelle Pflegeleistungen. Eine Führung informiert über die LGBTIQ*-Angebote. Mi 16 Uhr, nur mit Anmeldung: ram.rezeption@muenchenstift.de oder 089 490 55 - 0 Weitere Termine der Woche unter: