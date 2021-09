Wann beenden die Stadtwerke München ihr Ölgeschäft?

Eigentlich sollen die Stadtwerke ihre Anteile verkaufen. Der ÖDP geht das nicht schnell genug.

München - Gemeinsam mit einem britischen Konzern fördern die Stadtwerke München (SWM) Gas- und Öl in der Nordsee.

Wann wird der SWM-Deal mit Spirit Energy beendet?

In Zeiten, in denen die grün-rote Stadtratsmehrheit den Klimanotstand ausrief, kommt das nicht gut an. Deshalb sind sich Grüne und SPD, aber auch ÖDP und die Linke einig, dass diese Geschäfte aufhören müssen.

Spirit Engery heißt das Unternehmen, an dem die Stadtwerke mit 31 Prozent beteiligt sind. Ende des Jahres beschloss die Mehrheit des Stadtrats, dass die Stadtwerke ihre Anteile verkaufen sollen. Bis wann dies allerdings geschehen kann - darüber gibt es nun einen Streit.

ÖDP-Chef Ruff wünscht sich offenere Debatte

Am Mittwoch wird der Stadtrat voraussichtlich beschließen, dass die Stadtwerke bis Anfang nächsten Jahres einen konkreten Plan für den Ausstieg vorlegen sollen. Tobias Ruff, Chef der ÖDP im Stadtrat, geht das nicht schnell genug.

Außerdem wünscht er sich eine offenere Debatte. Denn momentan erfahre der Stadtrat - zumindest offiziell - zu wenig darüber, wie der Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts tatsächlich läuft.

Verzicht auf Erdgas nicht vor 2035 möglich?

Dominik Krause von den Grünen kann hingegen nachvollziehen, dass sich der Prozess in die Länge zieht. Immerhin sei viel Geld im Spiel. Die Stadtwerke weisen zudem darauf hin, dass ein sofortiger Verkauf nichts an der Münchner CO2-Bilanz ändern würde: Die Hälfte der Münchner heizt mit Erdgas, dieses müsse irgendwo herkommen.

Wenn es nicht über Spirit Energy aus der Nordsee, dann womöglich aus Russland oder wird durch amerikanisches Fracking-Gas ersetzt. Ein Verzicht auf Erdgas sei nicht vor 2035 möglich.