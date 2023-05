Vor Bayern-Spiel: Nervöses Polizeipferd tritt zwei Frauen vor der Allianz Arena

Zwei Fußballfans aus dem Unterallgäu machen vor der Allianz Arena ein Selfie, als ein Bus das Tier erschreckt.

München - Es sollte ein nettes Erinnerungsfoto werden. Die beiden 47 und 55 Jahre alten Frauen aus dem Unterallgäu wollten ein Selfie von sich und einem Polizeipferd.

Vor Allianz Arena: Polizeipferd verletzt zwei Fußballfans

Die Fußballfans hatten den Beamten der Reiterstaffel hoch zu Ross am Sonntagnachmittag noch vor Anpfiff des Bundesligaspiels FC Bayern gegen Hertha BSC aus Berlin auf dem Busparkplatz entdeckt. Die Frauen stellten sich neben dem Polizeipferd in Pose und wollten gerade knipsen, "als das Tier plötzlich eine Bewegung zur Seite machte", berichtete am Mittwoch Polizeisprecher Jakob Siebentritt. Schuld daran war ein vorbeifahrender Bus, dessen Bremsen laut quietschten.

Das Pferd erwischte die 55-Jährige mit dem Huf und verletzte sie schwer. Die Frau kam mit gebrochenem Wadenbein und einer Verletzung am Knöchel ins Krankenhaus. Ihre Freundin (47) hatte etwas weniger Pech. Sie wurde von dem Pferdehuf nur leicht am Bein verletzt. Ein Sanitäter versorgte die Frau. Sie musste nicht ins Krankenhaus. Das Fußballspiel mit dem Sieg des FC Bayern haben die beiden Frauen dann aber leider doch verpasst.