Mann rastet wegen Deutschlandticket aus: Schlagstock-Einsatz am Ostbahnhof

Der Mann kommt zu spät und kann kein Ticket mehr kaufen. Als der 24-Jährige von einem Bahn-Mitarbeiter aus dem Bahnhof begleitet wird, eskaliert die Situation.

Auch vor dem S-Bahn-Kundencenter am Hauptbahnhof staute es sich zuletzt wegen des Deutschlandtickets.

München - Der Ansturm aufs Deutschlandticket bleibt in München weiterhin riesengroß, auch am Mittwoch bildeten sich vor den Kundencentern lange Schlangen. Diese hohe Nachfrage nach den Fahrkarten sorgte nun für einen Einsatz der Bundespolizei am Ostbahnhof.

Ein Bild vom 3. Mai: Die lange Schlange vor dem MVG-Kundencenter am Marienplatz. © Djordje Matkovic

Wie die Polizei berichtet, wollten ein 24-Jähriger und eine 47-Jährige am Dienstagabend ein Deutschlandticket im S-Bahn-Kundencenter kaufen. Weil aber schon viele Personen vor Ort waren und das Kundencenter kurz vorm Schließen war, bekamen die beiden keinen Einlass mehr. Der 24-Jährige aus München war damit alles andere als einverstanden, laut Bundespolizei wurde er zunehmend aggressiv.

Eine Streife der DB-Sicherheit wurde auf den Vorfall aufmerksam und wies den Mann darauf hin, am nächsten Tag wiederzukommen und das Kundencenter zu verlassen. Es kam zu gegenseitigen Beleidigungen zwischen dem 24-Jährigen und dem 53 Jahre alten Security-Mitarbeiter.

DB-Mitarbeiter soll Schlagstock eingesetzt haben

Im Anschluss wollte die Streife den Mann aus dem Bahnhof begleiten, dann eskalierte die Situation: Es kam zu gegenseitigen Tätlichkeiten, die laut Bundespolizei aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Unter anderem soll der 53-Jährige bei der Auseinandersetzung seinen Schlagstock eingesetzt haben.

Die alarmierte Bundespolizei nahm alle Beteiligten mit zur Wache, die diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Die Ermittler werten nun die Aufzeichnungen der Videokameras am Ostbahnhof aus. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.