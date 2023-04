Stundenlanges Schlangestehen am Marienplatz: Großer Andrang auf Deutschlandticket in München

Ab Montag (1. Mai) gilt das Deutschlandticket. Kurz vor dem Start wollen sich viele Münchner noch eines kaufen – und müssen sich auf lange Wartezeiten am MVG-Kundencenter einstellen.

München - Zum bevorstehenden Start des 49-Euro-Tickets am Montag ist die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit einem Ansturm von Fahrgästen konfrontiert.

Am Samstag bildete sich vor der MVG-Verkaufsstelle am Marienplatz eine gut 200 Meter lange Warteschlange, die sich in Kurven und Windungen durch die U-Bahn-Station erstreckte. Mehrere Fahrgäste am Kopf der Schlange sagten, dass sie gut zweieinhalb Stunden gewartet hatten.

München: Deutschlandticket als Handyticket, Chipkarte und Papierfahrkarte erhältlich

Die MVG ist eines der Unternehmen, das die verbilligten Monatskarten in allen drei Varianten anbieten will: als Handyticket, als Chipkarte oder vorübergehend als Papierfahrkarte.

Obwohl mutmaßlich der Großteil der Fahrgäste Mobiltelefone besitzt, ist die Nachfrage nach den physischen Fahrkarten sehr hoch. Die Chipkarte gibt es derzeit bei der MVG noch nicht zu kaufen, da die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind. Vorerst gibt es daher auch für Chipkarten-Interessenten Papiertickets.