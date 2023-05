Deutschlandticket der MVG: Zehntausende Abos, aber noch kein Gedränge

Die Münchner Verkehrsgesellschaft zieht eine allererste Bilanz nach den ersten Tagen Deutschlandticket.

München - Es sind beeindruckende Zahlen, die die MVG am Mittwoch veröffentlichte: mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden haben das Deutschlandticket alleine bei der MVG abonniert (dazu kommen sicherlich noch viele Münchner, die bei der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern zugegriffen haben).

Deutschlandticket der MVG: Bereits 90.000 Neukunden gesammelt

Die MVG spricht von 90.000 Neukunden. Ob die Bahnen auch voller geworden sind – ein zentrales politisches Ziel des Deutschlandtickets war es ja auch, dass Menschen vom Auto auf die Öffentlichen umsteigen –, da will sich die MVG auf AZ-Nachfrage nicht festlegen. Genaue Fahrgastzahlen aus den ersten Tagen hat man zwar nicht – aber auch keine Rückmeldung über vollere Bahnen bekommen. "Der subjektive Eindruck ist bisher, dass Leute unterwegs sind, die davor auch schon mit uns unterwegs waren – nur jetzt eben mit einem anderen Ticket", sagte ein MVG-Sprecher.

Über den Freizeitverkehr, der beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer besonders geboomt hatte, kann man freilich noch keine Aussagen treffen. Hier werden die ersten warmen Wochenenden interessant. Und die Frage, ob etwa die Bahnen raus zu den Seen dann deutlich voller werden.

Laut MVG ist der jüngste Münchner Deutschlandticket-Kunde sechs Jahre alt, der älteste 100. Zur Kritik an den ewigen Wartezeiten an den Kundencentern teilte die MVG mit, man setze zehn zusätzliche Mitarbeiter ein. Die Wartenden würden bereits in der Schlange nach ihrem Anliegen gefragt. Wer kein Deutschlandticket wolle, bekomme in der Regel schon dort Antwort.