Auch 2027 werden zahlreiche nationale und internationale Stars in München auftreten. Die AZ zeigt eine Übersicht über Konzerte.

Olivia Rodrigo, Oasis, Simply Red und die Fantastischen Vier sind nur vier der zahlreichen nationalen und internationalen Künstler, die 2027 in München auftreten werden.

Ob in der Olympiahalle, der Allianz Arena, auf dem Königsplatz, auf dem Tollwood-Festival: München hat konzerttechnisch auch im Jahr 2027 jede Menge zu bieten. Zahlreiche nationale und internationale Stars geben sich in der bayerischen Landeshauptstadt die Ehre. Bei einigen Künstlern könnte es sogar die letzte Möglichkeit sein, sie in München live zu erleben.

Hier eine Auswahl der Konzerte und Events, die 2027 in München anstehen. Die Übersicht wird stetig aktualisiert.

JANUAR

Die Fantastischen Vier

Gleich zweimal machen die Hip-Hopper aus dem Schwabenländle im Rahmen ihrer "Der letzte Bus"-Tour Halt in München. Am 17. und 18. Januar stehen Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon in der Olympiahalle auf der Bühne und präsentieren ihren "deutschen Sprechgesang".

Ricchi e Poveri

Kaum eine Band traf den Nerv des italienischen Lebensgefühls so gut wie die vor 60 Jahren in Genua gegründete Popgruppe Ricchi e Poveri. Ihre größten Hits landete die Band in den 1980er Jahren mit "Mamma Maria", "Che sarà" und natürlich der legendären Stadionhymne "Sarà perché ti amo". All diese Klassiker hat Ricchi e Poveri im Gepäck, wenn sie ihre Deutschland-Tour am 21. Januar 2027 in die Münchner Olympiahalle führt.

Ricchi e Poveri bringen das italienische Dolce Vita in die Olympiahalle. © IMAGO/IPA/ABACA

FEBRUAR

Five Finger Death Punch

Etwas lauter und härter geht es Anfang Februar in der Olympiahalle zu. Im Rahmen ihrer "20th Anniversary World Tour" geben sich die amerikanischen Metal-Größen von Five Finger Death Punch am 2. Februar in München die Ehre.

Xavier Naidoo

Xavier Naidoo gilt als Ikone der deutschen Pop- und Soulgeschichte. 2027 geht der umstrittene Künstler wieder auf Tour. Am 23. Februar macht Naidoo Halt in der Münchner Olympiahalle und präsentiert seinen Fans die größten Hits seiner bisherigen Karriere.

Rush

Eigentlich hatten Rush nicht den Plan, noch einmal eine neue Platte aufzunehmen oder erneut auf Tour zu gehen, das erklärte jedenfalls Gitarrist Alex Lifeson im Januar 2018. Acht Jahre später sind die kanadischen Hard-Rock- und Prog-Rock-Legenden um Lifeson und Sänger Geddy Lee dann doch noch mal auf weltweiter Comeback-Tournee. Am 25. Februar sind Rush in der Olympiahalle zu Gast und werden dort zahlreiche ihrer Hits (u. a. Tom Sawyer) aus gut fünf Jahrzehnten Bandgeschichte zum Besten geben.

Am 25. Februar 2027 gibt Rush ein Gastspiel in München. © IMAGO

James Blunt

Am 26. Februar ist der britische Singer-Songwriter in der Münchner Olympiahalle zu Gast und präsentiert die Songs seines achten Studioalbums "Airplane Mode", welches Anfang November 2026 veröffentlicht wurde. Daneben dürfen sich die Fans aber sicherlich auch auf seinen größten Hit "You're Beautiful" freuen.

APRIL

Olivia Rodrigo

2019 war Olivia Rodrigo noch in der TV-Serie "High School Musical" zu sehen, zwei Jahre später landet sie mit ihrem Debütalbum "Sour" sowohl in den britischen als auch in den amerikanischen Billboard-Charts auf Platz 1. Die "Los Angeles Times" nannte die Sängerin "The Fresh Face of Gen Z Pop". Im Jahr 2022, im Alter von 19 Jahren, gewann Olivia Rodrigo bereits drei Grammys.

Mit "Guts" (2023) und "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" brachte die Sängerin bereits ihr zweites und drittes Album auf den Markt, beide schafften es in Deutschland, den USA und in Großbritannien auf Platz 1 der Album-Charts.

Seit September 2026 ist Olivia Rodrigo auf ihrer "The Unraveled Tour" unterwegs. Am 1. und 2. April 2027 macht sie dabei Halt in der Münchner Olympiahalle – übrigens ihre einzigen beiden Konzerte in Deutschland.

Roland Kaiser

Seit einem halben Jahrhundert gehört Roland Kaiser zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Im Mai 2027 wird Ronald Keiler, so sein Geburtsname, 75 Jahre alt und als Geschenk an seine Fans geht der Schlagersänger auf große "Unser Moment"-Arena-Tour. Und mit der macht Roland Kaiser am 9. und 10. April gleich zweimal Halt in der Münchner Olympiahalle.

Doppeltes Gastspiel in der Olympiahalle: Roland Kaiser. © IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gränzdörfer

Thirty Seconds to Mars

25 Jahre ist es nun her, dass die Alternative-Rock-Band Thirty Seconds to Mars ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf den Markt brachte. Ein Vierteljahrhundert und fünf weitere Studioalben später ist die Band um Sänger und Oscar-Gewinner Jared Leto nicht nur weiterhin erfolgreich, sondern auch erneut auf Tour. Und die bringt die kalifornische Band am 12. April in die Münchner Olympiahalle, wo vor allem die beiden Erfolgsalben "A Beautiful Lie" und "This Is War" im Mittelpunkt des Konzerts stehen werden.

LEA

Ihre Musik wurde schon mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet: LEA. Bei Spotify werden ihre Songs Monat für Monat millionenfach gestreamt. Im Rahmen ihrer "Sieben Monde Arena Tour" kommt die Singer-Songwriterin aus Kassel am 17. April 2027 in die Münchner Olympiahalle. Im Gepäck hat sie Hits aus ihrer bereits zehnjährigen Karriere.

Simple Minds

Hits wie "Don’t You (Forget About Me)", "Alive and Kicking" oder "Belfast Child" machten Simple Minds zu einer der erfolgreichsten Bands der 80er-Jahre. Mitte der 70er-Jahre als Coverband mit dem Namen Biba-Rom! gestartet, gefolgt von einem kurzen Intermezzo als Punkband Johnny and the Self Abusers, firmieren die Schotten um Sänger Jim Kerr seit dem Jahr 1978 endgültig unter dem Namen Simple Minds. 21 Studioalben hat die Band seitdem veröffentlicht.

Von den Gründungsmitgliedern sind nach fünf Jahrzehnten nur noch Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill übrig, doch ihre Hits sind geblieben. Und genau die geben Simple Minds bei ihrem Münchner Gastspiel am 20. April 2027 in der Olympiahalle zum Besten.

Maffay + Oerding

Als Johannes Oerding am 26. Dezember 1981 auf die Welt kam, hatte Peter Maffay schon elf Studioalben veröffentlicht. Mittlerweile ist Maffay der Künstler mit den meisten Nummer-1-Alben in Deutschland – 21 an der Zahl – und Oerding zählt mit zahlreichen Gold- und Platinalben zu den erfolgreichsten Deutschpop-Künstlern seiner Generation.

Allein füllen die beiden Sänger schon die großen Hallen, im April 2027 gehen sie gemeinsam auf Tournee. Am 21. April sind Maffay und Oerding in der Olympiahalle zu Gast. Im Gepäck ihr Album "Nashville", auf dem die beiden Musiker deutsche Rock- und Popmusik mit Country, Blues und Americana vermischen.

Die Ärzte

"Schrei nach Liebe", "Männer sind Schweine" oder "Westerland" sind nur drei der zahlreichen Hits, mit denen Die Ärzte ihre Fans seit ihrem Debütalbum "Debil" im Jahr 1984 begeistern. Das letzte Konzert in München gab die selbsternannte beste Band der Welt am 16. Juni 2022 bei einem Open Air im Olympiastadion.

2027 kommt das Trio um Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González im Rahmen ihrer "Eine Gänsehaut nach dem andern!"-Tour zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Diesmal in einer kleineren Location, aber dafür gleich zweimal. Am 26. und 27. April spielen Die Ärzte in der Olympiahalle.

Die Ärzte geben zwei Konzerte in der Olympiahalle. © IMAGO

MAI

Greta Van Fleet

Greta Van Fleet haben sich erst 2012 gegründet und doch erinnert ihr Sound teilweise an große Rockbands der 70er-Jahre wie Led Zeppelin. Seit ihrem Debütalbum "Anthem of the Peaceful Army" im Jahr 2018 begeistern Greta Van Fleet (dies ist übrigens eine Abwandlung des Namens einer ehemaligen Nachbarin in der US-Gemeinde Frankenmuth) mit energiegeladenem Rock’n’Roll, brachialen Riffs und ihrem wuchtigen Gesang.

Am 9. Oktober 2026 kam mit "Palace For The People" das vierte Studioalbum der Band um die drei Brüder Joshua, Jacob und Samuel Kiszka sowie Drummer Daniel Wagner auf den Markt. Am 3. Februar 2027 beginnt ihre "Into The Beginning"-Tour in den USA, die Greta Van Fleet am 15. Mai auch nach München in die Olympiahalle führt.

Andrea Bocelli

Mit 90 Millionen verkauften Tonträgern und mehr als 20 Milliarden Streams ist Andrea Bocelli einer der größten Tenöre der Gegenwart. Einst trat der erblindete Bocelli in kleinen Bars auf, bevor ihn sein "Time to Say Goodbye"-Duett mit Sarah Brightman beim Abschiedskampf von Boxstar Henry Maske im November 1996 in der Münchner Olympiahalle quasi über Nacht weltberühmt machte. Und in die Olympiahalle kehrt Andrea Bocelli am 18. Mai 2027 im Rahmen seiner "Romanza World Tour" zurück.

Scorpions

Seit mehr als sechs Jahrzehnten gehören die Scorpions zu den international erfolgreichsten deutschen Rockbands. Mit Songs wie "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" und "Wind of Change" hat die Band aus Hannover Rockgeschichte geschrieben. Ihre "Love, Peace & Rock ’n’ Roll"-Tour führt die Scorpions 2027 auch in vier deutsche Städte. Am 22. Mai machen Frontmann Klaus Meine und Band Station in der Münchner Olympiahalle.

Am 22. Mai treten die Scorpions in der Olympiahalle auf. © IMAGO/Saari Sildos

Mike + The Mechanics

Mike Rutherford gründete Mike + The Mechanics im Jahr 1985 als Projekt neben seiner Arbeit mit Genesis. In den über 40 Jahren brachte die Band zahlreiche Hits wie "The Living Years", "Silent Running", "All I Need Is A Miracle" und "Over My Shoulder". Markenzeichen der Band war dabei, dass sie auf unterschiedliche Sänger setzte, so zum Beispiel Paul Carrack, Paul Young oder seit 2010 auf Andrew Roachford und Tim Howar. 2027 gehen Mike + The Mechanics auf große "Back on Track! 2027"-Tour und machen dabei am 24. Mai auch Halt in der Münchner Isarphilharmonie.

Herbert Grönemeyer

Egal, ob "Bochum", "Männer", "Flugzeuge im Bauch", "Mensch", "Kinder an die Macht" oder seine WM-2006-Hymne "Zeit, dass sich was dreht": Herbert Grönemeyer hat in den vergangenen vier Jahrzehnten mit seinen Hits deutsche Musikgeschichte geschrieben. Sein Album "Mensch" aus dem Jahr 2002 ist noch immer das zweitmeistverkaufte Musikalbum in Deutschland.

2026 war der ehemalige "Das Boot"-Schauspieler noch auf Unplugged-Tour unterwegs, 2027 zieht es ihn auf großer Arena-Tour auch nach München. Am 29. und 30. Mai 2027 ist Herbert Grönemeyer zu Gast in der Olympiahalle und präsentiert seine besten und wichtigsten Lieder aus seiner über 40-jährigen Karriere.

JUNI

Nickelback

Am 30. Oktober 2026 veröffentlichten Nickelback ihr elftes Studioalbum "Everything Under The Sun". Das ist auch der Titel der Welttournee, welche die kanadische Rockband unter anderem nach München führt. Am 19. Juni 2027 ist Nickelback in der Olympiahalle zu Gast.

Anyma

Im Sommer 2027 verwandelt sich der Königsplatz in eine gigantische Open-Air-Disco. Am 19. und 20. Juni kommt DJ Anyma mit seiner neuen Show "ÆDEN" nach München und spielt im Herzen der Stadt seine erste eigene Headline-Show in Deutschland. "ÆDEN" ist eine einzigartige Fusion aus elektronischer Musik, digitalen Welten und beeindruckenden Visuals.

Rod Stewart

So richtig scheint sich Rocklegende Rod Stewart nicht von der Bühne trennen zu können. Erweckten seine letzten beiden Touren "One Last Time" (2024) und "One More Time" (2025) den Eindruck, als würde sich die britische Rockröhre endgültig zurückziehen, ist Stewart mit "The Final Encore" erneut auf Tour. Seine letzte? Man weiß es nicht.

Auf alle Fälle führt ihn seine aktuelle Tour erneut nach München. Am 20. Juni 2027 wird Rod Stewart in der Münchner Olympiahalle noch einmal all seine Hits aus mehr als fünf Jahrzehnten zum Besten geben.

Zum vielleicht letzten Mal zu Gast in München: Rod Stewart. © IMAGO

Tollwood-Sommerfestival

Jahr für Jahr begeistert das Tollwood-Sommerfestival mit einer großen Auswahl an Stars. Auch 2027 kann das Sommerfestival mit hochkarätigen Musiklegenden und internationalen Newcomern aufwarten.

Im Juni 2027 stehen unter anderem folgende Konzerte in der Musik-Arena auf dem Programm:

Alice Cooper am 18. Juni 2027

am 18. Juni 2027 Kool Savas am 19. Juni 2027

am 19. Juni 2027 Heavysaurus am 20. Juni 2027

am 20. Juni 2027 Marteria am 21. Juni 2027

am 21. Juni 2027 Jack Johnson am 23. Juni 2027

am 23. Juni 2027 Freundeskreis am 26. Juni 2027

am 26. Juni 2027 Simply Red am 27. Juni 2027

am 27. Juni 2027 Queens of the Stone Age am 28. Juni 2027

am 28. Juni 2027 Mark Forster am 29. Juni 2027

JULI

Oasis

Mit ihren Hits "Wonderwall" oder "Don’t Look Back in Anger" hat Oasis, die erfolgreichste und legendärste Band des Britpop, Hymnen für die Ewigkeit geschrieben. Nachdem sich die Band im Jahr 2009 wegen des Zerwürfnisses zwischen Liam und Noel Gallagher getrennt hatte, kam es 2025 zum unerwarteten und spektakulären Comeback. Nach ausverkauften Konzerten in Großbritannien zieht es Oasis 2027 auf das europäische Festland. Ihre Tour führt Oasis auch nach München. Gleich dreimal, am 2., 3. und 6. Juli 2027 stehen die Britpopper in der Allianz Arena auf der Bühne. Sicher eines der Highlights des Münchner Konzertsommers.

Sicher eines der Highlights in München. Oasis kommt für drei Konzerte in die Allianz Arena. © IMAGO/Martin Harris/Capital Pictures

Tollwood-Sommerfestival

Auch die Künstler, die im Juli 2027 auf dem Tollwood-Sommerfestival auftreten, können sich mehr als sehen lassen. Unter anderem folgende Konzerte finden in der Musik-Arena statt:

Danger Dan am 1. Juli 2027

am 1. Juli 2027 dicht & ergreifend am 2. Juli 2027

am 2. Juli 2027 Schmidbauer & Kälberer am 4. Juli 2027

am 4. Juli 2027 Zartmann am 7. Juli 2027

am 7. Juli 2027 Sarah Connor am 9. Juli 2027

am 9. Juli 2027 Joe Bonamassa & Marc Broussard am 12. Juli 2027

am 12. Juli 2027 Amy Macdonald am 13. Juli 2027

am 13. Juli 2027 Matthias Reim am 14. Juli 2027

am 14. Juli 2027 Wanda am 15. und 16. Juli 2027

am 15. und 16. Juli 2027 Meute am 17. Juli 2027

am 17. Juli 2027 Dieter Thomas Kuhn & Band (Abschiedstour) am 18. Juli 2027

Stray Kids

K-Pop boomt auch in Deutschland, das ist spätestens seit den beiden ausverkauften BTS-Konzerten in München im Sommer 2026 deutlich geworden. 2027 kommen nun die nächsten K-Pop-Superstars in die bayerische Landeshauptstadt. Am 17. Juli spielt die südkoreanische Band Stray Kids im Rahmen ihrer "Run it"-Welttournee in der Allianz Arena. Übrigens das einzige Deutschland-Konzert der Band.

Die K-Pop-Superstars Stray Kids geben im Juli 2027 ein Konzert in München. © IMAGO/Cristiane Mota

AUGUST

Kraftklub

Erst am 6. März 2026 gaben Kraftklub in der Münchner Olympiahalle ein umjubeltes Konzert. Die Chemnitzer Band scheint dabei Geschmack an der bayerischen Landeshauptstadt gefunden zu haben. Denn im August 2027 kommt Kraftklub im Rahmen der "Das war ja keine Phase"-Tour 2027 erneut nach München. Und weil das Konzert am 14. August 2027 auf dem Königsplatz ratzfatz ausverkauft war und beim Vorverkauf im Englischen Garten für sehr lange Warteschlangen gesorgt hatte, gibt es bereits am 13. August eine Zusatzshow.

SEPTEMBER

Ronan Keating

Mit der 1993 gegründeten Boygroup Boyzone wurde Ronan Keating weltberühmt. Seit 1999 ist der gebürtige Ire auch als Solokünstler sehr erfolgreich unterwegs. Mit "When You Say Nothing at All" aus dem Film "Notting Hill" gelang ihm ein Welthit. 2027 ist Ronan Keating auf Welttournee und macht dabei am 17. September auch Halt in der Münchner Olympiahalle. Bei der "Just Getting Started"-Tour präsentiert er nicht nur die größten Hits seiner Solo-Karriere, sondern auch Songs aus alten Boyzone-Zeiten.

Ronan Keating gibt ein Gastspiel in der Olympiahalle. © IMAGO/Fotostand / Wassmuth

OKTOBER

Sido

22 Jahre ist es schon her, dass Sido mit seinem Debütalbum "Maske" für Aufruhr gesorgt hat. Weil darauf Drogenkonsum verharmlost werde, wurde es von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien schließlich auf den Index gesetzt.

Zwei Jahrzehnte später kommt Sido mit seinem neuen Album "Frieden" schon unbedenklicher daher. "Frieden" lautet auch der Name der Tour, die den Deutsch-Rapper 2027 durch 14 Städte führt, darunter auch München. Am 2. Oktober macht der Berliner Musiker Halt in der Olympiahalle.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Sie machten den Italo-Schlager wieder salonfähig. Mit "Bella Napoli" gelang Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ein Hit, der auf keiner Party fehlen darf und 2025 sogar bei Rock am Ring für Stimmung sorgte. Fast drei Jahre ist es her, dass die Band in München live zu hören war. Nun kommen Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys für ein doppeltes Gastspiel am 4. und 5. Oktober 2027 in die Olympiahalle.

Andrea Berg

1992 brachte Andrea Berg ihr Debütalbum "Du bist frei" auf den Markt. In den 35 Jahren danach avancierte die Schlagersängerin mit mehr als 16 Millionen verkauften Alben zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihren Bühnenshows liefert Andrea Berg immer ein großes Spektakel. Und ein solches wird es auch am 16. Oktober 2027 geben, wenn die Schlagersängerin in der Münchner Olympiahalle zu Gast sein wird.

Foreigner

Bereits ihr Debütalbum "Foreigner" entwickelte sich 1977 zu einem Riesenerfolg. In den darauffolgenden fünf Jahrzehnten folgten Megahits wie "Urgent", "Juke Box Hero", "Cold As Ice" oder "I Want To Know What Love Is". 2027 ist Foreigner auf großer "50th Anniversary Arena Tour" und die führt die Band auch nach München. Am 20. Oktober spielen Foreigner in der Olympiahalle. Mit im Gepäck: jede Menge Hits und die schwedischen Hardrocker von Europe als Supporting Act.

Gianna Nannini

72 Jahre und noch kein bisschen leise. Vor über 50 Jahren, 1976, veröffentlichte Gianna Nannini, Tochter einer berühmten Konditorenfamilie aus Siena, ihr Debütalbum. 1982 landete die italienische Rockröhre mit "Latin Lover" ihren ersten Megahit. Bei "Un’estate italiana", ihrem Duett mit Edoardo Bennato aus dem Jahr 1990, kriegen deutsche Fußballfans heute noch Gänsehaut. Den und viele andere Hits wird Gianna Nannini sicher auch in München spielen, wenn sie am 22. Oktober 2027 im Rahmen ihrer "GiannaGold – Celebration Tour" ein Gastspiel in der Olympiahalle gibt.

Die italienische Rockröhre Gianna Nannini gibt am 22. Oktober 2027 ein Konzert in München. © Imago

Kontra K

Mit neun Nummer-1-Alben in den vergangenen zehn Jahren zählt Kontra K zu den erfolgreichsten Musik-Acts Deutschlands. Mit seiner energiegeladenen Mischung aus Rap und motivierenden Botschaften begeistert er ein stetig wachsendes Publikum. Am 12. März 2027 erscheint Kontra Ks neues Studioalbum "Aus der Asche". Im Rahmen der gleichnamigen Tour gibt Kontra K am 25. Oktober ein Konzert in der Münchner Olympiahalle.

Spider Murphy Gang

Die Spider Murphy Gang ist die wahrscheinlich bekannteste Band aus München. Vor fünf Jahrzehnten gründeten Günther Sigl, Barny Murphy, Franz Trojan und Michael Busse die Kombo, die Markus Söder als seine Lieblingsband bezeichnet. Anlässlich ihrer "50 Jahre Jubiläumstour" kommt es zu einem Doppelkonzert in der Olympiahalle. Am 30. und 31. Oktober 2027 wird mit den Fans und Hits wie "Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria", "Pfüati Gott, Elisabeth" oder "Mir san a bayrische Band" beim Münchner Heimspiel ordentlich Jubiläum gefeiert.

Die Spider Murphy Gang gibt Ende Oktober ein Doppelkonzert in der Olympiahalle. © IMAGO/Marc John

NOVEMBER

Andreas Gabalier

Seinen ersten Auftritt in München hatte Andreas Gabalier 2010 in der Fraunhofer Schoppenstube. Seitdem kommt der österreichische Volks-Rock’n’Roller, wie er sich selbst nennt, immer wieder gerne in die bayerische Landeshauptstadt. Von 2016 bis 2019 spielte Gabalier vier Jahre in Folge im Olympiastadion, 2024 folgte dort sein fünfter Auftritt. Im Herbst 2027 führt seine Arena-Tour den Österreicher in den Olympiapark zurück. Am 5. November gibt es ein weiteres Gabalier-Gastspiel in München, diesmal in der Olympiahalle.

Nena

"Nur geträumt", "99 Luftballons", "Leuchtturm" und "Irgendwie, irgendwo, irgendwann": Songs, die bis heute zu den unverzichtbaren Klassikern der Neuen Deutschen Welle zählen und auf keiner Party fehlen dürfen. Und die dürfte es am 8. November 2027 in der Olympiahalle geben. Denn dann tritt Nena im Rahmen ihrer "Alles ist gut"-Tour 2027 in München auf.

Nena gibt ein Gastspiel in der Olympiahalle. © IMAGO

Pizzera & Jaus

Das Duo Pizzera & Jaus zählt zu den erfolgreichsten Austropop-Künstlern des vergangenen Jahrzehnts. Ihre Konzerte, eine Mischung aus Musik, Kabarett und steirisch-wienerischem Schmäh, sind stets ein wunderbares Spektakel. Ende Juni 2026 waren Pizzera & Jaus bereits zu Gast auf dem Tollwood-Festival. Während ihrer "Jetz‘ kummst ma auf de Tour" kommen die beiden 2027 zurück nach München, diesmal aber eine Nummer größer. Am 13. November steht das Duo in der Olympiahalle auf der Bühne.

Till Lindemann

Seine Band Rammstein füllt regelmäßig große Arenen rund um den Globus, aber auch als Solokünstler erfreut sich Frontmann Till Lindemann großer Beliebtheit. Seine "Meine Welt"-Solotournee im Jahr 2025 verkaufte allein in Europa mehr als 200.000 Tickets. 2027 ist Lindemann mit seiner "World Tour 2027" auf mehreren Kontinenten unterwegs. Am 15. November 2027 ist seine Solo-Show in der Münchner Olympiahalle zu erleben.

Wincent Weiss

Für seine erste Gitarre hat Wincent Weiss mit 17 seine Playstation verkauft, das Gitarrespielen hat er sich selbst beigebracht. Damals war noch nicht abzusehen, dass er als gefeierter Pop-Künstler einmal die größten Hallen des Landes füllen würde. Anfang 2026 brachte Weiss mit "Hast du kurz Zeit" sein fünftes Studioalbum auf den Markt, das hierzulande Platz 1 der Charts erobert hat. Hits daraus wird Wincent Weiss auch auf seiner "Schön, dass du da bist"-Arena-Tour zum Besten geben. Die führt ihn am 19. November 2027 auch in die Münchner Olympiahalle.

DEZEMBER

Die Prinzen

Ihre Anfänge hatten Die Prinzen noch zu DDR-Zeiten, nach der Wiedervereinigung prägte die Band mit Hits wie "Millionär", "Küssen verboten" oder "Alles nur geklaut" die deutsche Popmusik.

Die Prinzen machen auf ihrer Abschiedstour auch Halt in München. © Imago/Christoph Jendral

Nach fast vier Jahrzehnten machen Die Prinzen Schluss und gehen unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" auf große Abschiedstour. Am 15. Dezember 2027 gibt es ein letztes Gastspiel der Band in der Münchner Olympiahalle.