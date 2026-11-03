Der umstrittene Künstler hatte nach seiner umjubelten Tournee wieder Verschwörungstheorien verbreitet, jetzt geht er erneut auf Tour.

Als Xavier Naidoo im vergangenen Januar zweimal die Olympiahalle füllte, war auch die AZ im Vorfeld skeptisch. Der Sänger hatte vor allem in der Corona-Zeit Erzählungen bei Telegram gepostet, die als verschwörungsideologisch und antisemitisch konnotiert eingeordnet wurden. Aber damals waren auch viele andere Menschen gedanklich falsch abgebogen. Von seinen umstrittenen Aussagen distanzierte sich Xavier Naidoo zudem im Jahr 2022.

Dennoch kritisierte die Stadtratsfraktion Die Linke/Die Partei den Olympiapark dafür, dem Künstler eine Bühne zu bieten. Aber die Fans rissen sich um die Tickets, die Halle war an zwei Abenden ausverkauft. "Musikalisch war der Abend ein Hit. Diese Stimme, dieser Soul, diese mühelose Präsenz, das hat in dieser Form kaum ein anderer deutscher Künstler so selbstverständlich im Blut", urteilte die AZ begeistert über einen berauschenden Abend, bei dem der Sänger seine Chart-Erfolge wie "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)", "Dieser Weg", „Alles kann besser werden" oder "Was wir alleine nicht schaffen" präsentierte. Insgesamt begeisterte Naidoo mehr als 200.000 Fans auf seiner restlos ausverkauften Tournee.

Xavier Naidoo, Sänger, spricht bei der Demonstration "Transparenz, Rechtsstaat und Schutz von Minderjährigen" in Berlin. © Fabian Sommer (dpa)

Also alles vergeben, alles vergessen? Nicht ganz, denn nach der Tour fiel Naidoo wieder zurück in alte Muster: Bei einer Kundgebung gegen Kindesmissbrauch vor dem Bundeskanzleramt behauptete er, alle Anwesenden hätten unwissentlich schon "Menschenfleisch gefressen". Anlass der Kundgebung war die Veröffentlichung der Epstein-Akten gewesen. Naidoo sagte, dass er dort sei, weil es nicht um "normales Sex-Trafficking und Frauen" gehe, sondern um "Menschenfresser". "Die fressen unsere Babys, verdammt nochmal", sagte Naidoo. Des Weiteren unterstellte er einem US-amerikanischen Unternehmen, "embryonales Gewürzmittel" auf Chips zu streuen.

Läuterung hört sich wohl anders an. Doch nun soll wieder der Künstler in den Vordergrund rücken. Xavier Naidoo kommt erneut nach München und spielt am 23. Februar 2027 in der Olympiahalle. Der Vorverkauf für seine Tour beginnt am 5. November.