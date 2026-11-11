Stehplätze fast 200 Euro? K-Pop-Band kommt nach Deutschland

K-Pop-Fans in Deutschland dürfen sich 2027 auf ein ganz besonderes Konzert freuen. Die Superstars von Stray Kids kommen im Sommer für einen Gig nach München.

Die K-Pop-Superstars Stray Kids geben im Juli 2027 ein Konzert in München.

Dass K-Pop derzeit in Deutschland total angesagt ist, dürfte spätestens seit den beiden ausverkauften Konzerten der K-Pop-Band BTS im Juli 2026 in München klar sein.

Und der Hype dürfte auch 2027 weitergehen, denn mit der südkoreanischen Boyband Stray Kids, kurz SKZ, gehen die nächsten Superstars der K-Pop-Szene auf große Tour rund um den Globus.

Tourstart ist am 16. Januar 2027 in Bangkok. Ein halbes Jahr später, am 17. Juli, machen die Stray Kids dann Station in München und geben in der Allianz Arena das einzige Deutschlandkonzert ihrer "Run it"-Welttournee. Das gab die Band vor Kurzem bekannt.

Dreistufiger Vorverkauf startet am 18. November

Der Ticketverkauf findet in drei Stufen statt. Zunächst gibt es den "Stay Membership Presale", einen exklusiven Vorverkauf für zahlende Mitglieder des offiziellen Fanclubs. Dieser findet am Mittwoch, 18. November 2026, von 11 bis 14 Uhr statt.

Eine Stunde nach Ende des "Stay Membership Presale" folgt der "Stray Kids Artist Presale" für alle, die sich rechtzeitig registriert haben. Er geht von 15 bis 22 Uhr.

Für beide Vorverkaufsstufen ist eine Anmeldung bis Sonntag, 15. November 2026, um 21 Uhr auf LiveNation.com/StrayKids erforderlich. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 19. November 2026, um 15 Uhr. Pro Person können maximal vier Tickets gekauft werden.

Weitere Infos zum Ticketverkauf .

Ein Bandmitglied wird nicht dabei sein

Bisher gibt es keine offiziellen Ticketpreise, laut dem Portal "Tickethelper.de" dürften die aber ganz schön ins Geld gehen. So sollen Stehplätze in der Allianz Arena 195 Euro kosten, die Preise für ein Sitzplatzticket sollen sich, je nach Kategorie, zwischen 86 und 253 Euro belaufen.

Bei den Konzerten in Nordamerika und Europa werden die Stray Kids in einem siebenköpfigen Line-up auftreten, da Bandmitglied Lee Know seinen obligatorischen Militärdienst in Südkorea ableistet, während die verbleibenden Mitglieder die komplette Stadionproduktion auf die Bühne bringen.