Von Hartz IV zum Bürgergeld: Das sagt die Münchner SPD

Was Münchens SPD-Chef Köning an der Reform gut findet – und was überhaupt nicht.

20. Oktober 2022 - 15:28 Uhr | Carmen Merckenschlager

"Das Bürgergeld ist viel fairer", findet Christian Köning. © Bernd Wackerbauer