Gaspreis-Hammer in München! SWM-Preise fast verdoppelt

Zum 1. Januar 2023 erhöhen die Münchner Stadtwerke die Gaspreise massiv.

München - Für Münchner Gaskunden wird's teuer – und wie! Die Stadtwerke erhöhen die Gaspreise zu Beginn des kommenden Jahres um fast das doppelte: Ein Durchschnittshaushalt (zwei Personen, 20.000 kWh/Jahr, M-Erdgas M) zahlt dann monatlich 307,41 Euro statt 159,17 Euro. Das ist fast eine Verdoppelung (93,1 Prozent mehr), konkret sind es 148,23 Euro pro Monat mehr!

SWM-Gas: Preis-Hammer ab Januar

Diese Preiserhöhung haben die SWM am Dienstag kommuniziert. Bereits berücksichtigt ist bei dem Preis-Hammer die Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf sieben Prozent. Laut SWM noch nicht einberechnet sind die Entlastungen, die die Bundesregierung angekündigt hat.

Würden die mit einbezogen, würde der Staat im Dezember die Abschlagszahlung einmalig übernehmen und ab März 2023 würde es günstiger: Dann soll nämlich für 80 Prozent des Verbrauchs ein reduzierter Gaspreis von 12 Cent/kWh gelten.

SWM gibt Spartipps und Versprechen

Warum wird es jetzt so teuer? "Die SWM können die extrem hohen Beschaffungskosten nicht mehr abfedern", sagt Stefan Tauber, der Leiter des Kundenservice der Stadtwerke. Er empfiehlt SWM-Kunden darum, den monatlichen Abschlag zu erhöhen (per Online-Formular oder Brief, den die SWM noch verschickt), so wird die drohende Nachzahlung bei der Jahresrechnung kleiner.

Die SWM bittet außerdem Kunden, die mit der höheren Gasrechnung Probleme bekommen, sich zu melden. Ein Ratenplan, ein verschobener Zahlungstermin oder soziale Unterstützungsmöglichkeiten sind Möglichkeiten, um dem Problem zu begegnen. "Niemand muss wegen Zahlungsschwierigkeiten frieren", verspricht Tauber.

Zusätzlich zur Energiesparberatung haben die SWM außerdem einen Wärmefonds aufgesetzt in der Höhe von 20 Millionen Euro, der arme Menschen unterstützen soll. Die Gelder aus dem Fonds wollen die Stadtwerke ab Januar 2023 verteilen.