Vitali Klitschko will am Mittwoch zum Münchner Stadtrat sprechen

Vitali Klitschko folgt der Einladung des Münchner Stadtrats. Am Mittwoch will sich Kiews Bürgermeister zuschalten lassen.

München - Am Freitag hat der Ältestenrat beschlossen, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in die Stadtrats-Vollversammlung einzuladen. Und am Mittwoch könnte es, wenn die Zustände in Kiew es zulassen, tatsächlich dazu kommen.

OB Reiter: "So erfahren wir direkt, wie wir helfen können"

Klitschko habe grundsätzlich zugesagt, hieß es gestern aus dem Rathaus. "Durch den direkten Draht zu Bürgermeister Vitali Klitschko erfahren wir ganz konkret und aktuell, was dort benötigt wird und wie wir wenigstens ein bisschen helfen können", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter.