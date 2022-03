170 Tonnen Unterstützung aus München: Hilfstransport in Kiew angekommen

Der Münchner Hilfstransport ist in der Partnerstadt Kiew angekommen. 170 Tonnen Hilfsgüter in 14 Containern sollen die Menschen vor Ort unterstützen.

An der Grenze mussten die Münchner Hilfscontainer umgeladen werden, da die ukrainischen Gleise eine andere Spurbreite haben.

München - Tagelang war er unterwegs, jetzt ist er wohlbehalten in Kiew angekommen: Der große Hilfstransport der Stadt München.

Der Deutschen Bahn (DB) zufolge müssen die 14 großen Container nun noch abgeladen werden, bevor die insgesamt 170 Tonnen Hilfsgüter dann weiter verteilt werden können.

Hilfstransport von München für Partnerstadt Kiew

In der vergangenen Woche machte sich der Transport auf den Weg in die ukrainische Hauptstadt. Unter anderem mit dringend benötigten Gütern wie Medikamenten, Verbandsmaterial, Babynahrung, Konserven und Wasser sowie Schlafsäcken und warmer Kleidung.

"Ich möchte mich noch einmal bei allen recht herzlich bedanken, die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, dass wir die Not und das schreckliche Leid in unserer Partnerstadt Kiew wenigstens etwas lindern können", wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer Mitteilung zitiert.