Vitali Klitschko spricht zum Münchner Stadtrat: "Die Lage ist sehr dramatisch"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist der Einladung des Münchner Stadtrats gefolgt und sich hat am Mittwoch zuschalten lassen.

München - Am Freitag hat der Ältestenrat beschlossen, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in die Stadtrats-Vollversammlung einzuladen. Am Mittwochmorgen hat Klitschko sich aus der ukrainischen Hauptstadt zuschalten lassen und zum Stadtrat gesprochen.

Klitschko schildert dramatische Lage im Münchner Stadtrat

Er schilderte die dramatische Situation in seinem Land und Münchens Partnerstadt Kiew. "Wenn vor zwei Monaten jemand gesagt hätte, dass die Russen die Ukraine zerstören werden, dass Tausende Zivilisten sterben werden, dass die Infrastruktur zerstört wird, wäre man als geisteskrank ins Krankenhaus eingewiesen worden", so Klitschko. Wie viele Todesopfer es gebe, könne er nicht sagen. "Wir können die Leichen nicht zählen."

Seine Stadt werde mit Raketen beschossen, die "in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben" töten, so Klitschko. Das sei kein Angriff auf das Militär, sondern auf die Bevölkerung.

Jeden Morgen wache er auf und denke, er habe einen Alptraum gehabt: "Aber dann mache ich meine Augen auf und sehe, es ist die harte Realität." Und weiter: "Die Lage hier ist dramatisch"

Münchens OB Dieter Reiter zeigte sich betroffen. "Es macht mich nicht nur betroffen, sondern unglaublich wütend. Wütend auf den russischen Machthaber, der dieses Leid verursacht", so der SPD-Politiker. "Wir in München stehen an eurer Seite. Ihr könnt euch auf unsere Solidarität verlassen."

OB Reiter: "So erfahren wir direkt, wie wir helfen können"

"Durch den direkten Draht zu Bürgermeister Vitali Klitschko erfahren wir ganz konkret und aktuell, was dort benötigt wird und wie wir wenigstens ein bisschen helfen können", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter vor der Schalte.

Im Anschluss an das Gespräch gedachte der Stadtrat mit einer Schweigeminute der Opfer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Außerdem soll es in der Sitzung um geplante Unterstützung für die Ukraine und ukrainische Kriegsflüchtlinge gehen.