Schneiderin Tina Meister verwandelt den Kreativ-Treffpunkt Candy am Candidplatz in Münchens vielleicht spannendste Vintage-Dirndl-Boutique: Seltene Einzelstücke, Kindertrachten, große Größen mit Änderungsservice und individuelle Schürzen machen den Pop-up-Laden zum Geheimtipp für den perfekten Wiesn-Look.

Angefangen hat es im letzten Jahr. Tina Meister ist Schneiderin im eigenen kleinen Atelier, war Kostümbildnerin beim Film und hat im Laufe der Jahre eine beachtliche Dirndl-Sammlung aufgebaut: vom maßgeschneiderten Einzelstück über das 60er-Jahre-Mini-Dirndl bis zum Kinder-Dirndl, vom edlen Stück aus Wolle bis zum schlichten Leinen-Dirndl. Ein schwarzes Dirndl mit aufgedruckten Marienkäfern dürfte einmal einer Kellnerin im Käfer-Wiesnzelt gehört haben.

Vor der vergangenen Wiesn hat sie angefangen, ihre Kleider zu verkaufen – allerdings nur bei schönem Wetter oder nach Terminvereinbarung. Weil sie keinen Laden hatte, stellte sie bei Sonnenschein ihre Kleiderständer auf dem Gehsteig vor ihrer kleinen Nähwerkstatt in Obergiesing auf, die Damen konnten stöbern und bei ihr im Atelier probieren.

Nicht nur Dirndl, sondern auch Blusen, Janker und Röcke stehen zur Auswahl. © Daniel von Loeper

Weil das so gut ankam und sie immer noch so viele Dirndl von verschiedenen Privatleuten und Händlern aus Bayern und Südtirol bekommt, hat sie für die kommenden Monate eine größere Bleibe gesucht und im Kreativ-Treffpunkt Candy am Candidplatz gefunden. Wo früher Büros waren und heute noch ein paar Arztpraxen sind, hat sie jetzt jede Menge Platz, ihre Dirndl zu präsentieren und die Kundinnen können sie auch vor Ort anprobieren.

Die gelernte Schneiderin näht die Dirndl auch um

Die Größen bei den Damen reichen von 30 bis 46. Aber Meister ist gelernte Schneiderin. "Das ist mein großer Vorteil. Ich kann alle Kleider so erweitern, dass sie auch einer Frau passen, die Größe 50 bis 52 hat." Die Dirndl im Laden sind nicht nach Größen geordnet. "Die Frauen stöbern, suchen sich aus, was ihnen gefällt, und ich sage ihnen dann, ob ich das jeweilige Modell an ihre Größe anpassen kann", erklärt Meister. Miederarbeiten kosten je nach Aufwand zwischen 50 und 80 Euro.

Auf diesen handgestrickten Janker ist Tina Meister besonders stolz. Ob sie sich von ihm trennen kann, weiß sie noch nicht. © Daniel von Loeper

Grundsätzlich schneidert Meister auch Dirndl nach Maß. Aber das ist in der kurzen Zeit bis zur Wiesn jetzt nicht mehr drin. Was noch möglich ist: das bestehende Dirndl mit einer neuen Schürze aufpeppen. Ihre Auswahl an Stoffen ist riesig. Je nach Schürzenlänge und Schnitt kostet eine individuell genähte Schürze zwischen 60 und 100 Euro. Neben ihren Stoffen verfügt Meister auch über eine riesige Knopfsammlung.

Die Vintage-Dirndl kosten zwischen 59 und 149 Euro. Eine Bluse dazu kostet je nach Modell noch einmal zusätzlich zwischen 19 und 39 Euro. Ebenfalls im Angebot: extravagante Zweiteiler, Trachtenröcke und Janker.

Ein paar Accessoires zur Abrundung dürfen auch nicht fehlen. © Daniel von Loeper

Für Kinder-Trachten hat Meister sogar einen eigenen Raum. Dort hängen zum Teil handgenähte Kinderdirndl, viele handgestrickte Trachtenjacken und mehr in allen Größen.

Candidplatz 9 (Eingang im Innenhof)

Do-Fr: 15 bis 19 Uhr

Sa: 11 bis 18 Uhr

Geöffnet bis zum zweiten Wiesn-Wochenende