Viktualienmarkt: Der Ganserlpavillon hat jetzt neue Pächter

Der Nachfolger von Elfriede Kohlhuber steht fest. An dem Standl auf dem Viktualienmarkt werden weiterhin Eier und Geflügel verkauft.

München - Mit 79 Jahren ist die "Ganserlfrau" Elfriede Kohlhuber Ende letzten Jahres dann doch einmal in den Ruhestand gegangen. An ihrem Standl verkaufte sie über 30 Jahre lang Eier, Geflügel, Butter und Nudeln - und das in dritter Generation.

Ein Trostpflaster für Stammkunden

Der Pavillon war für viele Münchner eine Anlaufstelle nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Ratschen. Für die Kinder gab's Gummibärchen, für die Großen mal ein gekochtes Ei aufs Haus. Ein Trostpflaster gibt es nun doch für die Stammkunden. Denn zumindest das Sortiment des Standls zwischen Westenrieder- und Frauenstraße bleibt gleich.

"Der Ganserlpavillon hat Tradition"

Kommunalreferentin Kristina Frank sagte am Donnerstag: "Der Ganserlpavillon hat Tradition auf dem Viktualienmarkt. Dort gab's und gibt's alles rund um das liebe Federvieh. Ich freue mich, dass dieses liebenswert kleine Marktstandl mit klassischem Sortiment fortgeführt wird."