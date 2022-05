München: Der Maibaum auf dem Viktualienmarkt ist wieder da!

Einfach war es nicht: Nach aufwendiger Anreise und Problemen beim Aufstellen hat die Stadt ihren Lieblings-Maibaum aber zurück.

Die Stangerl-lose Zeit ist zu Ende: Mit über einer Stunde Verspätung kommt der 14. Maibaum am Viktualienmarkt kurz vor 12 Uhr in die Senkrechte - übergeben vom Verein Münchener Brauereien.

München - Um exakt 11.57 Uhr stand er schließlich perfekt in der Schiene: kerzengerade, weiß-blau bemalt, geschmückt mit Bänderkranz und prächtigen Figurenschildern. Am Sonntag, dem 1. Mai, wurde auf dem Viktualienmarkt der lang ersehnte Maibaum aufgestellt. Endlich hat München sein berühmtestes Riesen-Stangerl wieder!

Wegen Corona blieb der neue Baum weg

Fast drei Jahre war die Maibaumschiene leer gestanden. Der Grund: Corona. Der 2019 ausgemusterte und entfernte letzte Baum konnte nicht ersetzt werden. Maibaumaufstellungen und die dazugehörenden Festivitäten fielen aus.

Umso größer war jetzt allseits die Freude, dass es einen neuen Maibaum gibt. Die ersten Münchner sicherten sich bereits kurz nach sieben Uhr ihr Plätzchen, um ganz nah beim Aufstellen dabei zu sein.

Schnell noch die Taferl ummontieren - der Maibaum lang nämlich erst einmal verkehrt herum da. © Annette Baronikians

Der Hauptakteur, der 34-Meter-Stamm, war schon – eskortiert von der Polizei – um 3.45 Uhr am Viktualienmarkt angekommen. Losgegangen war seine Reise in Aying.

Dort, in einer vor Maibaum-Dieben gut bewachten Halle, hatte der Burschenverein Hohendilching-Sollach in monatelanger Arbeit aus einer Fichte einen prächtigen Maibaum gemacht. Mit Bulldog und Unterlegern ging's dann Sonntag in aller Früh in die Landeshauptstadt.

Nach mehrfachen Verzögerungen: Der Maibaum steht!

Bis dahin verlief alles nach Plan. In der Waagrechten sollten auf dem Viktualienmarkt noch die Figurenschilder am Baum befestigt werden – und auf einmal hatten trotz kühler Temperaturen nicht nur die 35 Mitglieder des Burschenvereins Schweißperlen auf der Stirn.

Erst passte die Positionierung des Baumes nicht, dann die Halterungen. Die Schlosser hatten alle Hände voll zu tun. Mit über einstündiger Verspätung konnte der Baum schließlich per Kran in die Senkrechte befördert werden. Der guten Laune am Viktualienmarkt tat's (auch vor dem Freibier!) keinen Abbruch.

60 Jahre Maibaum am Vitkualienmarkt

Der neue Maibaum ist der bislang 14., der seit 1962 jeweils vom Verein der Münchener Brauereien der Stadt und deren Bürgern geschenkt wird. "Mit diesem wunderschönen Maibaum feiern wir heuer das 60. Jubiläum", sagte Brauervereins-Chef Andreas Steinfatt, bevor er den umjubelten Riesen offiziell übergab.

Endlich wieder feiern! Andreas Steinfatt, Katrin Habenschaden und Clemens Baumgärtner freuen sich. © Daniel von Loeper

Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sagte: "Ich freue mich so, dass die Stangerl-lose Zeit hier zu Ende ist!"