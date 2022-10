Versuchter Mord: Angeklagter verfolgt Prozess im Bett liegend

Ein 45-Jähriger ist wegen versuchten Mordes an einem Kollegen angeklagt. Da der Mann nach einem schweren Unfall in einer Pflegeeinrichtung in Grünwald untergebracht ist, wird er samt Krankenhaus-Bett in den Gerichtssaal gebracht.

06. Oktober 2022 - 20:46 Uhr | Fabienne Baumgärtner, John Schneider

Dem Angeklagten wird versuchter Mord an einem Arbeitskollegen vorgeworfen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/Symbolbild