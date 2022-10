Berg am Laim: 82-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Radler

Ein 82-jähriger Fußgänger und ein bislang unbekannter Radlfahrer stoßen zusammen. Tage nach dem Unfall geht es dem Senior zunehmend schlechter, er stirbt im Krankenhaus.

Berg am Laim - Ende September hat sich in München ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger ereignet. Nun ist ein 82-Jähriger in der Folge gestorben, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, verließ der 82-Jährige am 28. September zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr seine Wohnung, um zu Fuß über den Gehweg an der Berg-am-Laim-Straße zur Tramhaltestelle Schlüsselbergstraße zu gehen.

Berg am Laim: Fußgänger und Radlfahrer stoßen zusammen

Ein bislang unbekannter Radler befuhr gleichzeitig den baulich getrennten Radweg in vorgesehener Fahrtrichtung. Als der 82-Jährige den Radweg überquerte, um zur Tramhaltestelle zu kommen, stieß er mit dem Radler zusammen und stürzte.

Der Fahrradfahrer half dem Mann auf, beide verständigten sich darauf, keine Polizei hinzuzuziehen. Der Senior gab an, nicht verletzt zu sein.

Nach Unfall: 82-Jähriger stirbt im Krankenhaus

In den darauffolgenden Tagen verschlechterte sich der Zustand des 82-Jährigen jedoch zunehmend, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am vergangenen Sonntag (2. Oktober) verstarb er dort.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.