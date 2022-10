Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte verprügeln 44-Jährigen in Berg am Laim

Die Polizei fahndet nach drei Unbekannten: Wer hat sie gesehen? Der Vorfall hatte sich bereits im vergangenen Februar ereignet.

Berg am Laim - Bereits im Februar 2022 ist ein damals 44-Jähriger in einem Bus in München angegriffen und verletzt worden. Weil die Täter bislang nicht gefunden werden konnten, sucht die Polizei nun per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Trio.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, fuhr das Opfer am Donnerstag, 24. Februar, gegen 13.45 Uhr mit einem Bus der Linie 55. Dort geriet er mit einem Unbekannten in Streit, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Der Mann beleidigte und bedrohte den Fahrgast daraufhin, dann kam ein zweiter Unbekannter hinzu und trat ihm mit dem Fuß gegen den Rücken. Der 44-Jährige stürzte aus dem Bus und zu Boden.

Unbekannte attackieren am Boden liegenden Münchner

Beide Männer gingen im Anschluss auf den am Boden Liegenden los, schlugen und traten auf ihn ein. Der Münchner wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wo er auch operiert werden musste. Zudem wurde dem Mann sein Handy gestohlen.

Eine Bekannte des 44-Jährigen versuchte ihm zu helfen, auch sie wurde körperlich attackiert, zudem sprühten ihr die Unbekannten Pfefferspray in die Augen. Sie ging nach dem Angriff selbst in eine Arztpraxis und ließ sich behandeln.

Polizei fahndet nach unbekannten Männern

Die beiden Täter flüchteten gemeinsam mit einem Dritten, der wohl zur Gruppe gehörte, aber nicht eingriff, vom Tatort. Dieser wird als Mittäter gesucht, da er die Tat nicht verhinderte. Zeugen alarmierten die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Bis heute fehlt von den Angreifern und ihrem Begleiter allerdings jede Spur, weshalb das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat.

So werden die Tatverdächtigen laut Polizei beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 165 cm groß, 65 kg schwer, schlank/athletisch, gebräunte Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, weißes T-Shirt, schwarze lange Hose, weiße Turnschuhe, silberne Halskette

Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 165 cm groß, 65 kg schwer, schlank/athletisch, gebräunte Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, weißes T-Shirt, schwarze lange Hose, weiße Turnschuhe, silberne Halskette Täter 2: Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, schlank/athletische Figur, helle Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Vollbart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaues Hemd, schwarze lange Hose, schwarze Turnschuhe

Männlich, ca. 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, schlank/athletische Figur, helle Hautfarbe, kurze, schwarze Haare mit Undercut, Vollbart, sprach Deutsch; Bekleidung: schwarze Steppjacke mit Kapuze, blaues Hemd, schwarze lange Hose, schwarze Turnschuhe Täter 3: Männlich, ca. 19 Jahre, 175 cm groß, ca. 70 kg schwer, schlank/athletische Figur, helle Hautfarbe, kurze, schwarze zurückgekämmte Haare mit Undercut, Ober- und Unterlippenbart, sprach Deutsch; Bekleidung: weiße Steppjacke mit Kapuze, schwarze lange Hose mit roten Seitenstreifen, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grafinger Straße (Haltestelle des Linienbusses 55), Innsbrucker Ring (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.