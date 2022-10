Bande erpresst zahlreiche Männer mit Sexvideos

Ermittler decken 33 Fälle auf. Der Schaden liegt bei fast 300.000 Euro. Ein Verdächtiger (24) arbeitet in München als Sicherheitsexperte.

München - Über Datingportale und soziale Netzwerke lernten die Opfer Frauen kennen, die angeblich an erotischen Abenteuern interessiert waren. Die Männer ließen sich bei intimen Chats zum Sex überreden. Die Täter zeichneten alles am Computer heimlich auf und erpressten sie dann mit pikanten Sexvideos.

Der Vorwurf lautet "Sextortion"

Ein 24-Jähriger, der zuletzt in München als Sicherheitsexperte arbeitete, soll in das Erpressergeschäft tief verstrickt sein. Es geht um banden- und gewerbsmäßige Erpressung in über 30 Fällen, wie die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Dienstag mitteilte. Der Vorwurf lautet "Sextortion", also Sex-Erpressung. Die Hintermänner sitzen in Afrika, in der Elfenbeinküste, dem Heimatland des 24-Jährigen.

Frauen übernahmen als Lockvögel den Job, Männer im Internet zu ködern. Sie flirteten mit ihnen und taten so, als seien sie auf ein erotisches Abenteuer aus. Bei den Videochats zogen sie sich aus. Mit ihrer Sex-Show brachten sie die Männer dazu, bei den erotischen Spielchen mitzumachen, sich auszuziehen oder bei laufender Videokamera sich selbst zu befriedigen.

Was die Opfer nicht ahnten, sie wurden dabei heimlich gefilmt. "Die Videos wurden ohne Zustimmung aufgezeichnet und gespeichert", sagt Oberstaatsanwalt Thomas Goger.

Sex-Erpresser: In ganz Europa aktiv

Die Männer erhielten allesamt Mails, in denen ihnen gedroht wurde, das intime Videomaterial im Internet zu veröffentlichen, bzw. es gezielt an Freude und Bekannte zu verschicken, falls die Männer sich weigern sollten, zu bezahlen.

Die Sex-Erpresser waren europaweit aktiv. Alleine in Deutschland wurden laut Ermittler 33 Männer mit der Masche hereingelegt, 24 zahlten, bei neun blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 295.000 Euro geschätzt.

An diesem Punkt kommt der 24-Jährige ins Spiel. Er soll nach Angaben der Ermittler innerhalb der Bande für den Empfang und die Weiterleitung des erpressten Geldes zuständig gewesen sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft Bamberg soll er seine Bankkonten für den Empfang erpresster Gelder zur Verfügung gestellt haben, um diese teilweise in sein Heimatland, die Elfenbeinküste, zu transferieren. Anfang März wurde er festgenommen. Seitdem sitzt er in U-Haft.

Insgesamt flossen auf die Konten des Angeschuldigten knapp 70.000 Euro. Die Anklage gegen ihn wegen gewerbs- und bandenmäßiger Erpressung wurde im Juli beim Amtsgericht München erhoben. Das Gesetz sieht für jeden Einzelfall eine Freiheitsstrafe von ein bis zu 15 Jahren vor. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.