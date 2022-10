Fürstenried-West: Nachbarn retten Senior (90) vor Feuer-Tod

Sie bemerkten das Feuer in der Wohnung des dementen Mannes und griffen ein.

Fürstenried-West - Solche Nachbarn wünscht man sich: Am Montag brach in der Wohnung eines 90-jährigen Mannes in der Allgäuer Straße ein Feuer aus. Die Nachbarn bemerkten dies und versuchten, das Feuer zu löschen. Und sie versuchten auch, den dementen Mann aus der Wohnung zu retten.

Freiwillige Feuerwehr eilt zu Hilfe

Unterstützung bekamen sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Forstenried, dank deren Hilfe es schließlich gelang, den Mann zu retten. Sie haben auch mit professionellem Gerät weiter versucht, das Feuer zu löschen. Dabei stellten sie fest, dass die Wohnung gleich an zwei Stellen brannte. Nach kurzer Zeit waren die Brände gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilt.

Mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Der 90-Jährige hat sich bei dem Vorfall leicht verletzt und wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine der helfenden Nachbarinnen musste vom Rettungsdienst behandelt werden, sie musste aber nicht ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun, was die Ursache des Brands war. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.