Verstöße gegen Infektionsschutz: Polizei stoppt 150 feiernde Jugendliche am Stachus

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Feiern wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz aufgelöst. Am Stachus hatten sich am Samstagabend 150 Jugendliche getroffen.

16. Januar 2022 - 12:33 Uhr | AZ

Polizisten am Stachus. Hier mussten die Beamten am Wochenende erneut einschreiten. (Archivbild) © imago images/Alexander Pohl