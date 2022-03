Verschlingt der Englische-Garten-Tunnel trotz Aus noch Geld?

Im Englischen Garten kommt kein Tunnel. Dazu haben die Liberalen viele Fragen.

München - Die Idee wurde schnell beerdigt. Doch wenn Grün-Rot im Rathaus beabsichtigt haben sollte, dass damit auch die Diskussion um den Tunnel im Englischen Garten zu Ende geht, hat man sich möglicherweise verzockt.

Am Freitag reichten FDP und Bayernpartei im Rathaus zwei Anfragen an den Oberbürgermeister ein, auf die Dieter Reiter (SPD) nun antworten muss. Die Stadtratsmehrheit sah viele Bäume in Gefahr für die Baustelle, nun will die FDP wissen, wie viele Bäume konkret und wo gefällt werden hätten müssen.

Aus für den Tunnel im Englischen Garten: Was ist mit den ausgegebenen Fördergeldern?

Und: FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann und seine Leute fragen, ob die Stadt sogar noch Geld für den Tunnel ausgeben muss - weil nun bereits ausgegebene Fördergelder zurückgezahlt werden müssen. Außerdem muss der OB nun angeben, wie viel Geld die Stadt bereits für das Projekt ausgegeben hatte.