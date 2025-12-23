Am Rosenheimer Platz und in Laim dauern Baumaßnahmen der Bahn länger als geplant. Die CSU macht Druck.

Hinter dieser Einhausung ist der Lift aus dem Zwischengeschoss zum Bahnsteig versteckt. Bald ist er ein Jahr außer Betrieb. Ebenso der zweite Lift, der vom Zwischengeschoss an die Oberfläche führt.

Seit 2018 wird der S-Bahnhof Rosenheimer Platz umgebaut. Wie die AZ vor wenigen Tagen berichtete, dauert nun auch die Erneuerung der Aufzüge länger als geplant. Sie sollten Ende des Jahres fertig sein, nun dauert es mindestens noch ein paar Monate länger.

Ärger um Baustellen an S-Bahnhöfen Laim und Rosenheimer Platz

Das ärgert CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann. Sie fordert in einer Anfrage Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf, bei der Deutschen Bahn Druck zu machen.

Dass die Barrierefreiheit am S-Bahnhof Rosenheimer Platz ab Januar 2026 wiederhergestellt sein sollte, sei wiederholt kommuniziert worden, so Gaßmann in der Anfrage, "und wurde dennoch erneut verschoben". Diese "Verschieberitis" sei "schlicht nicht tragbar".

Dass die Bahn in ihren Durchsagen (AZ berichtete) darauf verweist, dass Betroffene einen Umweg über andere Bahnhöfe machen sollten, sei in dem Zusammenhang "besonders zynisch".

Auch beim S-Bahnhof Laim verzögern sich die Bauarbeiten der Bahn. Gaßmann fordert in ihrer Anfrage konkrete Informationen, wann die beiden Bahnhöfe wieder vollständig barrierefrei nutzbar sein werden. Die Bahn soll außerdem "verbindliche Maßnahmen" ergreifen, um weitere Verzögerungen auszuschließen.