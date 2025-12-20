Neue Episode der Endlos-Bauarbeiten am S-Bahnhof. Die Fertigstellung der Aufzüge verzögert sich. Wer auf einen Lift angewiesen ist, muss weiterfahren...

Hinter dieser Einhausung ist der Lift aus dem Zwischengeschoss zum Bahnsteig versteckt. Bald ist er ein Jahr außer Betrieb. Ebenso der zweite Lift, der vom Zwischengeschoss an die Oberfläche führt.

Wer regelmäßig den S-Bahnhof Rosenheimer Platz nutzen muss, ist schon lange leidgeprüft. Seit 2018 wird die S-Bahnstation, beziehungsweise werden Teile davon, umgebaut. Durch diverse Probleme zogen sich die Arbeiten immer und immer wieder in die Länge. Mehrmals berichtete die AZ und auch andere Medien. Selbst OB Dieter Reiter (SPD) hat hier schon einmal vorbeigeschaut, um zu sehen, wo es hakt. Geholfen hat es nichts.

Rosenheimer Platz München: Immer neue Verzögerungen bei den Bauarbeiten an der Station

Nun wird der langen Liste der Verzögerungen eine weitere hinzugefügt. Schon seit Februar sind an dem Bahnhof die Aufzüge, die einzigen der Station, außer Betrieb, weil sie erneuert werden. Wer auf einen Lift angewiesen ist, wird von der freundlichen Stimme in der S-Bahn aufgefordert, bis zum Ostbahnhof weiterzufahren. Für die Fahrgäste ein ziemlicher Umweg. Zum Jahresende 2025 sollte das eigentlich vorbei sein. Doch daraus wird nichts.

"Fertigstellung Dezember 2025" verspricht ein Aushang am Bahnhof. Das wird allerdings nicht klappen. © Myriam Siegert

Wie die Deutsche Bahn, genauer die DB InfraGO, die für die S-Bahn und ihre Bahnhöfe zuständig ist, auf AZ-Nachfrage bestätigt, kann der Zeitplan nicht eingehalten werden.

Erst im ersten Quartal 2026 kann es weitergehen

Der Grund: Bei einem Termin am vergangenen Dienstag zur Abnahme des Aufzugs, die für die Inbetriebnahme notwendig ist, wurden "leider im Zusammenhang mit der Abnahme Mängel festgestellt (unter anderem Defekte an der Fangschiene)", so ein Bahnsprecher. Diese müssten nun abgestellt werden, weswegen ein neuer Abnahmetermin notwendig wird, ehe der Aufzug in Betrieb gehen kann.

Dieser soll im ersten Quartal 2026 stattfinden, so der Sprecher weiter. Bis dahin müssten "die Arbeiten zur Mangelbeseitigung terminiert werden und dann erneut Abnahmen durchgeführt werden". "Die DB InfraGO bedauert die Verzögerungen und die damit verbundenen Einschränkungen für die betroffenen Fahrgäste", so der Sprecher.