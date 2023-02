Vermisster Münchner (22) meldet sich bei der Polizei

Der Mann, der von Bekannten aus dem Ausland als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da. Er meldete sich am Mittwoch wohlbehalten bei der Polizei.

München - Rund eine Woche lang galt er als vermisst, jetzt ist der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Münchner wieder aufgetaucht. Wie die Polizei berichtet, meldete sich der 22-Jährige am Mittwoch (1. Februar) bei der Polizeiinspektion in Laim "persönlich und wohlbehalten" zurück.

Am 22. Januar hatte die Polizei Hinweise darauf erhalten, dass der Mann akute psychische Probleme haben könnte. Bekannte des 22-Jährigen, die im Ausland wohnen, zuletzt aber über die sozialen Medien Kontakt zu ihm hatten, hatten sich gemeldet.