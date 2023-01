Leiche in Wald gefunden: Vermisster Mann (39) aus Schwabing ist tot

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der gesuchte Schwabinger wurde tot in einem Waldstück beim Olympiapark gefunden.

Schwabing - Am 12. Januar hat ein 39-jähriger Mann seine Wohnung in Schwabing gegen 13 Uhr verlassen, um an die frische Luft zu gehen – zurückgekehrt ist er allerdings nicht.

Bereits einen Tag später wurde er von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Ab dem 20. Januar suchte ihn die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung.

Nun hat ein Spaziergänger den gesuchten Mann in einem Waldstück beim Olympiapark nahe seiner Wohnung gefunden. Er ist tot.