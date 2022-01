Verkehrsstreit eskaliert: Rentner (67) zückt Pistole

Zwei Autofahrer geraten aneinander. An einer Kreuzung steigen beide aus - und einer greift zur Schusswaffe.

Milbertshofen - Bereits an Silvester haben sich zwei Autofahrer derart in die Wolle bekommen, dass die Polizei eingreifen musste, wie die Beamten am Sonntag melden.

Gegen 16 Uhr fuhren ein 67-Jähriger und seine 52-jährige Beifahrerin, beide aus München, in einem Audi die Schleißheimer Straße stadtauswärts entlang. Dahinter schloss ein Opel auf - am Steuer: ein 43-jähriger Münchner.

Nach den Ermittlungen der Polizei kam es zu Unstimmigkeiten wegen des Fahrverhaltens des jeweils anderen; als beide Autos an der Kreuzung Schleißheimer Straße und Keferloherstraße verkehrsbedingt halten mussten, stiegen die Fahrer aus und gingen sich wüst an.

Uneinigkeit über das Fahrverhalten des jeweils anderen

Schließlich verlieh der 67-Jährige seinen Beleidigungen zusätzliches Gewicht durch eine Pistole, die er aus seinem Auto holte und vorzeigte. Beide fuhren weiter, der 43-Jährige alarmierte die Polizei.

Eine Streife stoppte den Audi - und fand darin auch besagte Waffe, für die der 67-Jährige aber einen Waffenschein vorzeigen konnte. Zudem hatte er eine täuschend echt aussehende Kopie eines Personalausweises dabei.

Die Polizisten beschlagnahmten die Ausweiskopie, die Waffe und den Waffenschein. Der 67-Jährige bekam gleich mehrere Anzeigen - wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr und Urkundenfälschung.

Rentner zückt Pistole

Allerdings gab es auch bei der Überprüfung des 43-jährigen Opelfahrers in der Polizeidatenbank prompt einen Treffer: Gegen ihn bestand ein Erzwingungshaftbefehl, den er nach einer entsprechenden Zahlung vor Ort aber abwenden konnte.

Er wurde wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr angezeigt.

Beide Männer wurden vor Ort entlassen; nun ermitteln die Münchner Verkehrspolizei und die Kriminalpolizei.