Autofahrer rammt Radler- und das mit Absicht!

Ein 22-Jähriger parkt seinen VW Passat auf dem Radweg. Es kommt zum Streit mit einem Krankenpfleger.

Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall am Rosenheimerplatz.

München - Das Verhältnis zwischen Radlern und Autofahrern ist nicht unbedingt das beste. In Haidhausen hat ein VW-Fahrer einen Radler absichtlich auf die Motorhaube genommen.

Der 22-Jährige parkte am Mittwochabend seinen Wagen auf dem Radweg im Bereich der Rosenheimer Straße. Zur selben Zeit radelte ein 52-Jähriger vorbei. Der Krankenpfleger fuhr an dem Hindernis vorbei, hielt vor dem VW und sprach den Fahrer an. Sofort kam Streit auf.

Nun ermittelt die Polizei

Der 22-Jährige gab Gas, der Radler landete auf der Motorhaube und hielt sich dort fest. Der Autofahrer fuhr langsam weiter, stoppte nach etwa 50 Metern - nach Polizeiangaben, weil vor ihm Stau war. Der Radler wurde bei dem Vorfall zum Glück nicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Rad und Auto wurden beschädigt.