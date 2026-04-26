Noch kein Ergebnis für Dominik Krause: Grün-Rot trifft sich mit CSU, FDP und Freie Wähler

Keine Einigung: Die AZ erklärt, wie es bei Dominik Krauses Suche nach einer neuen Rathaus-Koalition jetzt weitergeht. Und an welchem inhaltlichen Knackpunkt eine Münchner Ampelkoalition noch scheitern könnte.

Auch am Sonntag blieb zunächst offen, mit welchen Parteien der designierte Münchner OB, Dominik Krause (Grüne), in Koalitionsgespräche gehen möchte. Zuerst hatte er Sonntag mit FDP und Freien Wählern konferiert. In dem Gespräch sollte es vor allem um das Thema Wohnen gehen. Hier gehen die Ansichten von Grünen und SPD auf der einen und FDP und Freien Wählern auf der anderen Seite – Stichwort SEM (städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen) – stark auseinander.

Was die Gespräche am Sonntag in dieser Hinsicht gebracht haben, drang noch nicht nach draußen. Am Freitag war es zuvor zu keiner Entscheidung gekommen.

Erst FDP und Freie Wähler – dann CSU

Das blieb auch am Sonntag so. Die ersten Gespräche mit FDP und Freien Wählern seien im Zeitrahmen vorbeigegangen, spätnachmittags ging es dann pünktlich mit der CSU weiter. Eine Entscheidung werde erst dann getroffen, wenn alle Gespräche beendet und bewertet wurden, heißt es aus dem Rathaus. Das war bei Redaktionsschluss allerdings noch nicht der Fall.

CSU-Chef Manuel Pretzl hatte im Vorfeld Bereitschaft signalisiert, die ersten Gespräche fortzusetzen, hatte zuvor betont, wie konstruktiv diese gewesen seien. Auch die FDP hatte zuvor Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Die Entscheidung, mit wem er in Koalitionsverhandlungen einsteigt, fällt dem zukünftigen OB Dominik Krause (Grüne) offensichtlich schwer. Ursprünglich hieß es, dass er an vergangenem Freitag entscheiden will, wem er weitere Gespräche anbietet: nur der CSU? Oder CSU und SPD? Oder doch: SPD und FDP mit den Freien Wählern? Doch erneut fiel keine finale Entscheidung, auf welche Wunsch-Koalition man sich fokussiert.

Keine Klarheit in München: Krause hält alle Optionen offen

Von CSUlern hat die AZ gehört, dass sie gerne auch die SPD mit im Boot hätten – weil die Haushaltslage so ernst ist. Nur: Ein Gespräch mit Grünen, CSU und SPD wurde bis jetzt noch nicht geführt. Doch Grüne und CSU hätten schließlich auch so eine (knappe) Mehrheit. Dass in Medienberichten die These auftauchte, die Grünen könnten in einem Bündnis mit CSU und SPD zugunsten der viel kleineren SPD-Fraktion auf einen Bürgermeisterposten verzichten, finden Menschen, die bei den Grünen viel Einblick haben, da komplett abwegig.

Jörg Hoffmann (FDP) und Dominik Krause (Grüne) bei einem Termin im Februar. Am Sonntag trifft sich Grün-Rot zunächst mit FDP und Freien Wählern. © Archiv/imago/Lindenthaler

Dabei waren die SPDler auf jeden Fall in der ersten Runde nur bei Gesprächen mit FDP und Freien Wählern. Das Fazit der Sozis klang hinterher grundsätzlich positiv.

Fällt die Entscheidung am Sonntag?

Vergangenen Freitag also zogen sich die Sitzungen wie Kaugummi. Statt des erhofften Ergebnisses stehen nun weitere Gespräche an, nun von SPD und Grünen gemeinsam mit den potenziellen Partnern.