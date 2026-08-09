"Verdächtige Wahrnehmungen" am Münchner Flughafen – mehrere Flüge müssen umgeleitet werden

Der Flugbetrieb am Flughafen München hat am Freitagabend kurzzeitig eingeschränkt werden müssen: Mehrere Flüge wurden umgeleitet. Was die Ursache dafür sein könnte.

Am Flughafen München konnten am Freitagabend vier Flugzeuge zunächst nicht landen.

Am Freitagabend sind vier Flüge, die am Flughafen München landen sollten, nach Nürnberg und Stuttgart umgeleitet worden. Alle vier Flüge konnten demnach im Laufe des Abends noch in München landen. Der Grund für die Einschränkungen im Regelbetrieb von 22.06 Uhr bis 22.36 Uhr waren "verdächtige Wahrnehmungen", wie der Flughafen München auf Nachfrage der AZ mitteilte.

Inwiefern Drohnen damit gemeint sind und den konkreten Auslöser für den eingeschränkten Betrieb darstellten, beantwortete der Airport nicht, sondern verwies an die Bundespolizei. Diese gab auf Nachfrage der AZ bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ab.

Schauspieler Jan Josef Liefers kommt nicht nach München

Betroffen war unter anderem Schauspieler Jan Josef Liefers: Er schrieb auf Instagram, er müsse "dank Drohne am Airport München" seinen Geburtstag "am Gepäckband in Berlin mit lauter fremden Leuten" feiern.

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Sichtungen von Drohnen an Flughäfen häufen sich. Auch in München: Ende vergangenen Jahres musste der Betrieb des Flughafens mehrfach wegen Drohnensichtungen gesperrt und Flüge umgeleitet werden.

Um künftig besser auf die Fluggeräte reagieren zu können, wurde im April dieses Jahres das Bayerische Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum in Erding eröffnet. Dort arbeiten 40 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei.