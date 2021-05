Urlaub in München: Die Schönheit des Weßlinger Sees

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: S 8 Richtung Herrsching. An der Station Weßling aussteigen. Der romantische See liegt fußläufig nur wenige Minuten entfernt.

Am Abend kann man tolle Lichtspiele am See beobachten.

München - In den Ferien zeigen wir Ihnen, wo Sie Ihren Urlaub in und um die Stadt genießen können. Von oben gesehen ist er ein herzförmiges Idyll: der anmutige Weßlinger See, 30 Kilometer von München.

Bei einem Tagesausflug zu diesem blauen Mini-See mit der Großfamilie kommen alle auf ihre Kosten: Von der S-Bahn-Station geht es über die Schulstraße in wenigen Minuten zum Gewässer. Oma und Opa können den See zu Fuß in einer Stunde Gehzeit umrunden - der Spazierweg verläuft immer in Ufernähe entlang.

Weßlinger See: Weiden an den Ufern, Holzboote an den Stegen

Ihre Enkel und deren Eltern machen vielleicht lieber eine unkomplizierte Mini-Radl-Rundfahrt um den Weiher herum. Denn der kleinste See im Fünf-Seen-Land ist nur 720 Meter lang und 240 Meter breit. An seinem Ufer wachsen Weiden. An den Stegen liegen bunte Holzruderboote - was romantisch aussieht und Nostalgie transportiert.

Ob man schon hineinkann? Wahrscheinlich ist's noch zu kalt. © Andreas Gebert/dpa

Die witzige Überraschung für das Auge: Eine Wasserpumpe im Weßlinger See schießt immer wieder eine hohe, weiße Fontäne in den Himmel. Der "Geysir" von Weßling beatmet den See, weil dieser zwar unterirdische Quellen, aber keine natürlichen Zu- und Abflüsse hat.

Am Café am See (Hauptstraße 58) mit Terrasse am Ufer und Blick auf die Seerosen im Wasser kann sich die Familie wieder treffen - auf eine herrliche Crèmetorte.