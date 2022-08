Urkundenfälschung: Mit dem 9-Euro-Ticket direkt bis vor den Haftrichter

Ein Tourist aus Italien versucht, in einer Münchner S-Bahn die Kontrolleure auszutricksen.

München - Für neun Euro einen Monat lang mit Regionalzügen kreuz und quer durch Deutschland fahren. Für einen 36-Jährigen aus Italien war das offensichtlich noch immer nicht günstig genug. Er trickste mit einem ungültigen Ticket und einem gefälschten Personalausweis.

Der Mann aus den Abruzzen saß am Sonntagmittag in einer S 3 von Unterhaching in Richtung Giesing. Als Kontrollschaffner die Fahrscheine der Passagiere sehen wollten, hielt der 36-Jährige ihnen ein 9-Euro-Ticket hin. Doch das galt nur für Juli, nicht für August.

Der Ticketfälscher benutzte mehrere Aliasnamen

Den Kontrolleuren fiel noch mehr auf. An der Identitätskarte des Italieners war offensichtlich manipuliert worden. Das Foto war ausgetauscht worden. Der Italiener hatte sein Foto in den Ausweis geklebt. Auch südlich der Alpen nennt man so etwas Urkundenfälschung.

Die Kontrollschaffner alarmierten die Bundespolizei. Eine Streife wartete bereits am Bahnsteig, als die S 3 einfuhr. Der Schwarzfahrer wurde festgenommen. In seinem Gepäck wurde eine weitere italienische Identitätskarte sowie ein Führerschein mit anderen Personalien aufgefunden. "Der Mann benützte mehrere unterschiedliche Aliasnamen", sagt Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei.

Ticketfälscher wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Staatsanwaltschaft München I forderte von dem Italiener eine Sicherheitsleistung über 500 Euro. Der Urlauber weigerte sich, zu bezahlen. Deshalb wurde der Mann am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Angesichts der nicht geklärten Identität des 36-Jährigen kam er in die JVA nach Stadelheim. Gegen ihn wird wegen Leistungserschleichung, Betrug und Urkundenfälschung ermittelt.