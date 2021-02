Unterwegs in Unterföhring: Alles im Fluss im Norden

An der Isar entlang vom Föhringer Ring bis zum Poschinger Weiher und am Isarkanal zurück. Der AZ-Stadtspaziergänger war im Münchner Norden unterwegs.

Schneebruch: zu schwer die Last.

Zum Vormerken: ein nettes Bankerl am Poschinger Weiher.

Ganz schön windig: der Damm am Isarkanal bei Unterföhring.

Trügerisch: Das Eis am Weiher ist alles andere als tragfähig.

Unterföhring - So viel Schnee gab's lange nicht mehr. Trotzdem zeigte das Satellitenbild am Morgen eine Wolkenlücke mit blauem Himmel und sogar ein bisserl Sonne. Leider nur das Sattelitenbild.

Im Herbst war ich ja bereits an der Isar bis zur Herzog-Heinrich-Brücke gekommen. Jetzt wollte ich weiter isarabwärts bis zum Poschinger Weiher laufen und am Isarkanal entlang wieder zurück. In der Nähe der kleinen Leinthaler Brücke ist ein kleiner Parkplatz – und von da aus ging's los.

Es schneite immer noch leicht und es blieb grau, sodass meine Fotos in dieser Woche eher wie Schwarz-Weiß-Aufnahmen aussehen. Die Isar ist hier ein wenig wilder, man sieht Stromschnellen und kleine Wasserfälle.

Es gibt einen breiteren, oberen Weg und einen Pfad direkt am Wasser. Ich kämpfe mich durch den Schnee, Gänsesäger schwimmen auf dem Wasser, ein Graureiher fliegt vorbei. Über den Winter wurden hier etliche Bäume gefällt, die Holzstapel liegen zur Abholung bereit, tief verschneit am Wegesrand.

Gänsesäger auf dem Kanal: Von ihnen friert keiner. © Sigi Müller

Die Seewirtschaft hat natürlich geschlossen

Nach einiger Zeit komme ich an den Poschinger Weiher. Eine dünne Eisschicht bedeckt das Wasser, Schilder warnen vor dem Betreten.

Natürlich hat die Seewirtschaft geschlossen, aus einem heißen Kaffee und einem Stück Kuchen wird leider wieder mal nichts. Halb um den Weiher herum geht es hoch auf den Damm zum Isarkanal. Wind kommt auf und ein Schneesturm bricht los. So viel zum Satellitenbild.

Die Kapuze auf, die Kamera geschützt, so geht's zurück. Meiner Hündin ist's ohnehin egal. Sie genießt das Wetter. Mit ihrem dicken Fell hat sie da auch keine Probleme. Nur ab und zu stoppt sie und versucht, sich den verklumpten Schnee unter den Füßen wegzubeißen.

Es war ein schöner Spaziergang hoch droben im Norden, auch wenn das Wetter gewöhnungsbedürftig war. Ich bin mir sicher, dass Ihnen der Weg auch gefällt. Vielleicht nicht gerade im Schneesturm.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller