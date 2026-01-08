AZ-Plus

Unter den Top vier: Das macht München weltweit ganz besonders

München hat zahlreiche Grünflächen zu bieten. Aber auch bei anderen Faktoren kann die Landeshauptstadt punkten und eine Top-Position in einem Green-City-Ranking belegen.
München hat 90 Quadratmeter Grünfläche pro Kopf zu bieten.

Der Englische Garten, der Olympiapark oder der Nymphenburger Schlosspark – an großen Parkanlagen mangelt es in München nicht. Ganze 90 Quadratmeter Grünfläche hat die bayerische Landeshauptstadt pro Kopf zu bieten. Damit zählt München zu einer der grünsten Städte der Welt.

Einer Studie der Reinders Corporation, einem Unternehmen für Klimaschutzlösungen, zufolge belegt München in einem weltweiten Ranking den vierten Platz. Nur Vancouver (Kanada), Oslo (Norwegen) und Stockholm (Schweden) liegen vor der bayerischen Millionenmetropole.

Ranking: München ist die viertgrünste Stadt der Welt

Für das Ranking analysierte die Reinders Corporation Städte weltweit anhand von sechs zentralen Indikatoren, darunter Grünflächen, erneuerbare Energien, Luftqualität, Effizienz des öffentlichen Verkehrs und Fahrradfreundlichkeit. Mit den erstellten Daten wurde der Green City Score berechnet, um das Gesamtranking zu bestimmen. Dabei kommt München auf einen Green City Score von 93,16. 

Bei der Studie konnte München vor allem in den Bereichen Zugang zu Grünflächen, Effizienz des öffentlichen Verkehrs und Fahrradfreundlichkeit punkten. "München zeigt, wie eine Stadt reichlich Grünflächen mit effizientem öffentlichem Verkehr und fahrradfreundlichen Straßen verbinden kann, wodurch das städtische Leben sowohl nachhaltig als auch angenehm wird. Bewohner haben einfachen Zugang zur Natur, können sich leicht in der Stadt bewegen und profitieren von sauberer Luft – alles Faktoren für ein lebendiges urbanes Leben", so Gerrit Jan Reinders, CEO der Reinders Corporation.

Top 10 der grünsten Städte weltweit

Rang Stadt Land Grünflächen (m² pro Kopf) Erneuerbare Energie (%, 2022) Luftverschmutzung Effizienz ÖPNV (/100) Fahrradfreundlichkeit (/100) Green City Index
1 Vancouver Kanada 119 98 4,2 58,1 50,3 101,71
2 Oslo Norwegen 116 97,4 6,9 60,5 57,2 100,57
3 Stockholm Schweden 88 78 5,3 65 53,4 94,87
4 München Deutschland 90 90 8,3 65,8 57,6 93,16
5 Zürich Schweiz 98 77,7 7,3 64,5 55,7 91,69
6 Kopenhagen Dänemark 45 77 7,1 62,5 70,8 82,3
7 Montreal Kanada 57 99,7 8,9 58,2 58,3 77,71
8 San Francisco USA 21 68 4,2 68,4 41,9 76,58
9 Toronto Kanada 68 35 6,9 57,1 41,6 69,72
10 London England 61 21,4 7,8 64,5 49,7 66,85
