Unfallserie in München fordert 13 Verletzte

Die Feuerwehr ist am Freitag zu mehreren Unfällen im Stadtgebiet ausgerückt - auf einer Kreuzung der Landsbergerstraße in Laim stießen gleich vier Fahrzeuge zusammen.

München - Insgesamt 13 Verletzte haben am Freitag mehrere Verkehrsunfälle in München gefordert. Nach Angaben der Feuerwehr gab es "drei mittel bis schwer Verletzte und zehn weitere Verletzte". In allen Fällen ermittelt die Polizei zu den Ursachen.

Laim: Vier Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung zusammen

Auf der Landsberger Straße in Fahrtrichtung Pasing kollidierten gegen 19.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Wotanstraße vier Fahrzeuge miteinander und blieben auf der Kreuzung verteilt liegen.

In den Autos waren in der Summe acht Insassen, die allesamt durch Rettungsdienstpersonal vor Ort untersucht wurden. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Während der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen unterstützten Einsatzkräfte der Feuerwehr die rettungsdienstlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung der Polizei. Die Landsberger Straße und die Wotanstraße waren für die Einsatzdauer teilweise gesperrt.

Bogenhausen: BMW-Fahrerin prallt gegen Straßenlaterne

Um 16.40 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines rauchenden Autos in der Oberföhringer Straße alarmiert. Nach Angaben des kurz zuvor eingetroffenen Rettungsdienstes war ein BMW an eine Straßenlaterne gefahren.

"Erste Untersuchungen ließen ein internistisches Problem bei dem 85-jährigen Fahrer vermuten", so die Feuerwehr. Der schwer verletzte Mann wurde durch ein Notarztteam vor Ort versorgt, ein ebenfalls im Fahrzeug sitzendes dreijähriges Kind wurde mittelschwer verletzt.

Bei dem Unfall in der Oberföhringerstraße lassen erste Untersuchungen auf ein internistisches Problem bei dem 85-jährigen Fahrer schließen. © Berufsfeuerwehr München

Beide wurden in Schockräume von Münchner Kliniken transportiert. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, für die Zeit der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Berg am Laim: Unfallfahrerin und zwei Kinder ambulant behandelt

Bei einem Unfall in der Kreillerstraße beschädigte eine Frau mit ihrem BMW gegen 11.30 Uhr ein weiteres Fahrzeug und blieb an einem Baum stehen.

Die Fahrerin und ihre beiden auf der Rücksitzbank sitzenden Kinder wurden leicht verletzt und mussten nach einer ambulanten Untersuchung nicht ins Krankenhaus. Die Kreillerstraße war kurzzeitig gesperrt.

Ein Sachschaden kann nach Angaben der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden, an vielen Fahrzeugen sei jedoch nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden entstanden.