Diebstahl auf Uhren-Messe: Aussteller um mehrere Zehntausend Euro erleichtert

Dem 55-jährigen Aussteller aus Großbritannien fehlen mehrere Zehntausend Euro: Nach einem Diebstahl auf einer Uhren-Messe in Unterschleißheim startet die Polizei einen Zeugenaufruf.

Unterschleißheim - Ein 55-jähriger Aussteller ist am vergangenen Sonntag an seinem Messe-Stand auf der "Munich Watch Fair" in Unterschleißheim (Landkreis München) das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls geworden.

Quartett von Trickdieben auf Messe in Unterschleißheim unterwegs

Nach Angaben der Polizei wurde der Brite gegen 12 Uhr zunächst gezielt von einem Mann aus einer vierköpfigen Gruppe abgelenkt, ein weiterer unbekannter Täter aus der Gruppe entwendete eine Tüte mit den Einnahmen des Verkäufers, dessen ungeteilte Aufmerksamkeit dem vermeintlichen Kunden galt.

Die zwei weiteren unbekannten Täter positionierten sich so, dass der Verkäufer den Diebstahl nicht bemerken konnte, dann verabschiedete sich das Quartett aus dem Verkaufsbereich.

Nachdem der Verkäufer aufgefallen war, dass ihm mehrere Zehntausend Euro Bargeld gestohlen worden waren, wurde die Polizei verständigt - das Kommissariat 65 ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bzw. von anderen Messe-Besuchern.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Andreas-Danzer-Weges in Unterschleißheim etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 65, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.