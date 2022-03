Unbekannte verletzen 30-Jährigen - Zeugenaufruf der Polizei

Ein 30-jähriger Mann ist von bislang unbekannten Tätern geschlagen, getreten und dabei verletzt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vorfall ereignete sich am 19. Februar im Umfeld der Prielmayerstraße und Luitpoldstraße. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Der Vorfall ereignete sich bereits am 19. Februar im Umfeld der Prielmayerstraße und Luitpoldstraße, jetzt gibt die Polizei eine Täterbeschreibung heraus und sucht Zeugen.

Mindestens zwei Männer verfolgen 30-Jährigen und verletzen ihn

In den frühen Morgenstunden besagten Samstags hatte ein Passant per Notruf dem Rettungsdienst und der Feuerwehr eine verletzte Person gemeldet, berichtet die Polizei.

Den weiteren Ermittlungen zufolge wurde ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München im Tatzeitraum zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr von zunächst mindestens zwei Personen verfolgt, die ihn anschließend "gemeinschaftlich geschlagen und getreten" haben.

Ging dem Streit ein Disput vor einer Bar voraus?

Ein bislang unbekannter Taxifahrer unterbrach das Geschehen durch lautes Rufen und nahm den Münchner einige Hundert Meter weit mit. Der verletzte 30-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bereits im Vorfeld hatte es möglicherweise im Umfeld einer Bar in der Prielmayerstraße/Ecke Luitpoldstraße einen Disput zwischen den unbekannten Tätern und dem 30-Jährigen gegeben - die anderen Personen saßen dabei in einem schwarzen Pkw. Das Kommissariat 24 ermittelt.

Die beiden Unbekannten wurden wie folgt beschrieben - Täter 1: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare; blaues Hemd; Täter 2: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dick/korpulent, schwarze Haare.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer kann Hinweise auf den Streit im Umfeld der Prielmayerstraße und Luitpoldstraße (Maxvorstadt) zu den Tätern, dem schwarzen Pkw mit mehreren Insassen und der späteren Schlägerei geben? Der hilfsbereite Taxifahrer wird dringend als Zeuge gesucht. Der Tatort ist unklar und liegt im Bereich Luitpoldstraße und Elisenstraße bis vor in westlicher Richtung zu Einmündung Dachauer Straße. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 24, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.