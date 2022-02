Zwei S-Bahnen bei Schäftlarn zusammengestoßen: Ein Toter (24) und zahlreiche Verletzte

Bei Schäftlarn kollidieren am späten Montagnachmittag zwei Züge der Linie S7 frontal. Ein Fahrgast (24) überlebt den Unfall nicht, es gibt mindestens 18 Verletzte.

Schäftlarn - Ein schreckliches Unglück im Feierabendverkehr: Beim Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen in Schäftlarn sind am Montag ein Mensch getötet und mindestens 18 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer, 13 mittelschwer.

S-Bahnen stoßen zusammen: Ursache noch völlig unklar

25 Menschen sind leicht verletzt. Weitere Fahrgäste würden medizinisch untersucht, sagte Andreas Franken, Sprecher der Münchner Polizei, am Abend.

Die Bahnen mit rund 95 Passagieren stießen gegen 16.35 Uhr nördlich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen zusammen.

Anwohner berichteten von einem lauten Signalton und einem Knall und dass es verbrannt gerochen habe. Die Ursache war zunächst noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Züge in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Sie prallten mit einer solchen Wucht aufeinander, dass es einen der beiden Züge aus den Gleisen hob.

Rund 130 Polizisten und zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort

Die Feuerwehr musste diesen am Abend mit einem Kran sichern. An der Unfallstelle liegt das Gleis an einer Böschung. In dem Bereich des Zusammenstoßes ist die Bahnstrecke eingleisig. Zudem ist die Strecke kurvig, beide Lokführer haben sich offenbar nicht rechtzeitig sehen können.

Warum beide Züge gleichzeitig auf der Strecke gefahren seien, sei Gegenstand der Ermittlungen, erläuterte Franken.

Das Polizeipräsidium arbeite dabei mit der Bundespolizei zusammen, die für Bahnsicherheit zuständig ist. Auch die Staatsanwaltschaft ist einbezogen.

AZ-Infos: Todesopfer ist ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan

Die Fahrgäste wurden aus den Zügen geborgen. Manche konnten selbst ins Freie klettern. Ein Lokführer soll aus den Trümmern herausgeschnitten worden sein.

Der Großteil der Fahrgäste wurde zur weiteren Betreuung ins Kloster Schäftlarn gebracht. Die Identität des tödlich verletzten Opfers stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr berichtete, dass es sich um einen Fahrgast handele. Nach AZ-Informationen handelt es sich um einen 24-jährigen Afghanen.

Hubschrauber unterstützen den Einsatz an der Unfallstelle

Für die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen waren rund 130 Polizisten und zahlreiche Feuerwehrleute vor Ort. Sie wurden von einem örtlichen Metzger mit 400 Semmeln, Würstel und Getränken versorgt. Hubschrauber unterstützten den Einsatz.

Auch im Münchner Stadtgebiet waren am Abend viele Sirenen zu hören. S-Bahn-Chef Heiko Büttner sprach den Verletzten und Angehörigen "unser tiefes Mitgefühl" aus.

Der Streckenabschnitt zwischen Großhesselohe und Wolfratshausen wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch die naheliegende Bundesstraße 11 war nach dem Unfall gesperrt. Die Arbeiten sollten noch bis in die Morgenstunden dauern.

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) eilte am Abend zum Unfallort. "Ich bin tief betroffen", sagte sie. Das Wichtigste sei jetzt, dass Verletzte und Angehörige unterstützt würden. Zu möglichen Konsequenzen wollte sie sich nicht äußern. "Wir müssen erst mal die Unfallursache feststellen." Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb am Abend auf Twitter von "schrecklichen Nachrichten".

Bahnstrecke und nahe gelegene B11 sind gesperrt

Die Bahnstrecke der Linie S7 ist ebenso wie die nahe gelegene Bundesstraße 11 seit dem Unfall gesperrt. Die Polizei rät, die B11 weiträumig zu umfahren. Es ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Den Angaben nach ist der Streckenabschnitt der Linie S7 zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen bis auf Weiteres gesperrt.

Die S-Bahnen der Linie S7 in Richtung Wolfratshausen verkehren bis Großhesselohe Isartalbahnhof und wenden dort vorzeitig. Zwischen Wolfratshausen und Großhesselohe Isartalbahnhof fahren Busse, und zwar ohne Halt in Icking. Zwischen Icking und Wolfratshausen wiederum besteht ein Pendelverkehr mit Großraumtaxis. Die Deutsche Bahn richtete am Abend unter der Nummer 0800 3111 111 eine Telefonhotline ein.

Sommer 2021: Beinahe-S-Bahn-Unfall bei Icking

Ganz in der Nähe der Unfallstelle war es im Sommer vergangenen Jahres zu einem Beinahe-Zusammenstoß gekommen. Zwei S-Bahnen fuhren im August etwa vier Kilometer entfernt bei Icking aufeinander zu, die beiden Lokführer konnten rechtzeitig bremsen.

Die S-Bahnen waren damals nicht schnell unterwegs und kamen rund 150 Meter entfernt voneinander zum Stehen. Es hieß, einer der Lokführer habe ein Signal überfahren.

Glück hatten damals die insgesamt 33 Passagiere und die Lokführer, weil die Strecke oberhalb des Isartals gut einsehbar war und Züge langsam fuhren. Auf freier Strecke erreichen die Züge eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h.

Bahn meldet zunächst "Gegenstände auf der Strecke"

Ein PR-Desaster leistete sich die Bahn am Nachmittag bei ihrer Erstmeldung über das S-Bahnunglück auf Twitter. Auf die Wortwahl "Gegenstände auf der Strecke" dort reagierten Nutzer empört.

"Wie niveaulos kann man bitte sein?", fragte ein Nutzer. "Das ist wirklich zynisch. @DB_Bahn sowas könnt ihr doch nicht schreiben!", schrieb ein anderer. Erst um 19.44 Uhr, drei Stunden nach dem Zusammenstoß, sprach die Bahn in einem weiteren Tweet von einer "Kollision zweier S-Bahnen".