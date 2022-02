"Wie durch ein Wunder": Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Erding hatten die meisten Beteiligten Glück im Unglück - zwei Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Erding - "Wie durch ein Wunder kam es bei diesem Frontalzusammenstoß nicht zu schwereren Verletzungen der Beteiligten", teilte die Polizei am Samstag mit.

Familie gerät mit Renault auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit VW

Ihren Angaben zufolge war am Freitag gegen 17.20 Uhr eine 41-jährige Frau aus Dorfen mit ihrem Renault auf der Erdinger Allee in Richtung Kreisstraße ED5 unterwegs, als sie in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr gerieten. Mit ihr im Wagen saßen ihr Lebenspartner sowie deren zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren.

Der unmittelbar entgegenkommende Fahrer, ein 28-jähriger Erdinger, konnte einen Zusammenstoß mit seinem VW Multivan nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit dem Renault.

Anschließend schleuderte der Pkw der Dorfenerin durch die Kollision in den ebenfalls entgegenkommenden BMW eines 54-jährigen Arztes aus München, dessen linke Fahrzeugseite getroffen und dann in die Leitplanke abgelenkt wurde.

Einzig die Dorfenerin und der Erdinger mussten mit leichten Verletzungen ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Unfallbeteiligten, einschließlich der Mitfahrer, blieben unverletzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Erdinger Allee über 90 Minuten komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro.