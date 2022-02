Unfall in Ottobrunn: 18-Jähriger wird am Steuer bewusstlos - Range Rover kracht in Altersheim

Am Mittwochnachmittag hat der Fahrer eines Range Rovers die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in ein Altersheim gekracht. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Ottobrunn - Dieser Unfall hätte noch sehr viel schlimmer ausgehen können: Ein Range Rover ist am Mittwochnachmittag in Ottobrunn von der Fahrbahn abgekommen und in ein Altenheim gerast.

Auto kracht in Glasfassade eines Seniorenheims

Wie die Polizei berichtet, saß ein 18-Jähriger am Steuer des Autos und war auf der Putzbrunner Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er das Bewusstsein, der Range Rover wurde dann unkontrolliert nach rechts gelenkt und stark beschleunigt. Der Wagen streifte zunächst eine Mauer und fuhr dann ungebremst in die Glasfassade des Altenheims.

Im Pförtner-Büro saßen zwei Mitarbeiterinnen, eine 64-Jährige und eine 61-Jährige, die beide vom Range Rover erfasst und verletzt wurden. Die beiden Frauen und der Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Polizei München ermittelt

Die Feuerwehr musste den Range Rover mit einer Seilwinde aus dem Gebäude gezogen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.