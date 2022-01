Unterschleißheim: Illegales Glücksspiel in Café - Polizei beschlagnahmt Bargeld

Am Freitagabend hat die Polizei in einem Café in Unterschleißheim mehrere Personen beim illegalen Glücksspiel ertappt. Es wird gezockt und "Hitler-Wein" getrunken, 50.000 Euro sind beschlagnahmt.

17. Januar 2022 - 20:17 Uhr | Hüseyin Ince

Offenbar wurde in der Gaststätte illegales Glücksspiel mit höheren Geldsummen betrieben. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Unterschleißheim - Rien ne va plus, heißt es höflich gesagt in einem Café in Unterschleißheim im Landkreis München. Café seit Herbst 2021 im Visier der Ermittler Am Freitagabend gegen 18 Uhr sind hier etwa 40 Beamte vorgefahren, inklusive Durchsuchungsbeschluss. Und das Lokal ist nun vorerst geschlossen, wegen illegalen Glückspiels. Seit Herbst 2021 hatten die Beamten ermittelt. Damals liefen die ersten Hinweise ein, dass hier im Norden der Stadt unerlaubt gezockt werden könnte. Und als die Polizisten am Freitag ankamen, wussten sie, dass sie auf der richtigen Spur waren. Zivilpolizisten betraten das Lokal zunächst und "froren die Situation ein", wie es die Beamten nennen. Sie forderten etwa 20 Männer dazu auf, ab jetzt an ihrem Platz zu bleiben. Polizisten in Uniform folgten und nahmen die Personalien auf. Café-Betreiber kommt während der Razzia dazu Die Männer wurden gründlich durchsucht. Sie sind zwischen 28 und 59 Jahre alt, darunter einige türkische Staatsbürger. In ihrer Kleidung und in ihren Fahrzeugen fanden die Polizisten größere Summen Bargeld, das gänzlich beschlagnahmt wurde. Spielkarten, Rummikub-Bretter und die Mobiltelefone wurden sichergestellt. Viele Männer trugen laut Polizei keine Maske und hielten keine Abstände ein. Während der Razzia am Freitagabend kam auch der Café-Betreiber hinzu, ein Mann mit Wohnsitz in Schweitenkirchen. Polizei konfisziert rund 50.000 Euro Auch dessen Wohnung wurde durchsucht. Dort fand man ebenfalls eine größere Summe Bargeld, das beschlagnahmt wurde, weil es möglicherweise mit dem illegalen Glückspiel im Unterschleißheimer Café in Verbindung steht. Insgesamt konfiszierte die Polizei laut deren Sprecher rund 50.000 Euro. Einige Skurrilitäten begleiteten die Durchsuchung: Ein BMW fuhr mit quietschenden Reifen vor. Die zwei Männer darin wurden ebenfalls gefilzt. Ein Drogenschnelltest schlug bei je einem der Männer auf Cannabis und Kokain an: Anzeige. Ebenfalls konfisziert, wahrscheinlich völlig ohne Zusammenhang: eine offene Flasche Rotwein, mit dem Konterfei von Adolf Hitler auf dem Etikett.