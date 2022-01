Gefährliche Aktion: Unbekannte werfen Stein auf fahrenden ICE in Olching

Am Sonntag wurde am Bahnhof Olching ein fahrender ICE mit einem Stein beworfen. Die Fahrt musste in Augsburg aufgrund einer gesprungenen Scheibe unterbrochen werden. Die Polizei fahndete mit einem Helikopter nach den unbekannten Tätern.

10. Januar 2022 - 07:35 Uhr | AZ/dpa

Ein ICE der Deutschen Bahn fährt am Hauptbahnhof in München ab. (Archivbild) © Amelie Geiger/dpa