Unfall im Ebersberger Forst: Fahrer übersieht Gegenverkehr

Am 27. Dezember kam es im Ebersberger Forst zu einem Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben Verletzten. Die Feuerwehren Ebersberg und Forstinning waren stundenlang im Einsatz.

Ebersberger Forst - Am Nachmittag des 27. Dezember verursachte ein 44-Jähriger Mann einen Unfall zwischen Forstinning und Ebersberg, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden.

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Der Fahrer scherte nach Angaben der Polizei aus bisher unbekannten Gründen in einer Fahrzeugkolonne Richtung Ebersberg nach links aus. Dabei übersah er den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei ihm entgegenkommenden Fahrzeugen.

In den PKWs befanden sich vier bzw. eine Person, die alle leicht verletzt wurden. Die Rettungskräfte brachten alle Beteiligten zur weiteren Versorgung in medizinische Einrichtungen. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt laut Polizei schätzungsweise bei 40.000 Euro.

Stundenlange Straßensperre beim Ebersberger Forst

Die Verbindungsstraße zwischen Forstinning und Ebersberg wurde zeitweise für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Ebersberg und Forstinning mit ca. 42 Einsatzkräften. Nachdem die PKWs und Fahrzeugteile entfernt wurden, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.