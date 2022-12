München: Waren im Wert von 11.000 Euro geklaut – wem gehört dieses Kinder-E-Auto?

Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Mann erwischt, der Waren im Wert von mehr als 11.000 Euro geklaut haben soll. Mittlerweile ist der 27-Jährige tot, die Beamten suchen die Besitzer der geklauten Gegenstände.

München - Bereits im September ist die Münchner Polizei einem Mann auf die Schliche gekommen, der verschiedene Waren im Wert von über 10.000 Euro gestohlen haben soll – darunter ein rotes Kinder-E-Auto.

Münchner Polizei findet gestohlene Waren im Wert von Tausenden Euro

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurde der 27-Jährige am 10. September in der Isarvorstadt kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei ihm originalverpackte Waren – unter anderem Spielzeug und Kameras – im Wert von über 1.000 Euro auf. Der Münchner stand im Verdacht, diese gestohlen zu haben.

Im Laufe der Ermittlungen durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes und fand dort Einbruchswerkzeuge, Elektronikartikel, Kleidung und andere Gegenstände, die laut Ermittler "wahrscheinlich aus Einbrüchen und Diebstählen stammen". Die Waren hatten einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Tatverdächtiger an akuter Erkrankung verstorben

Am 29. September starb der Tatverdächtige in seiner Wohnung an einer akuten Erkrankung. Die Polizei versucht nun zu klären, wem die geklauten Gegenstände gehören. Bei vielen gebe es keine entsprechenden Diebstahlanzeigen, heißt es in der Mitteilung.

Besonders auffällig ist ein rotes Kinder-Elektroauto mit Gebrauchsspuren. "Es wurde sicherlich schon mit Freude von einem Kind genutzt und die Polizei geht davon aus, dass es sehr vermisst wird", so die Beamten.

Polizei sucht Zeugen und jungen Fahrer

Das Kommissariat 61 für räuberischen Diebstahl hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die Hinweise zu einer/m jungen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.