Brandstiftung in Berg am Laim: Unbekannter legt Feuer in einem Mietshaus

Der Täter zündet in Berg am Laim im Treppenhaus zwei Kinderwagen und rumliegenden Unrat an.

27. Dezember 2022 - 20:57 Uhr | Ralph Hub

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Berg-am-Laim-Straße musste das Wohnhaus evakuiert werden. © Thomas Gaulke