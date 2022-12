Umbau des U-Bahnhofs Sendlinger Tor: MVG-Einschränkungen ab Mitte Januar

Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft sind von den Sperrungen zwischen 14. Januar und 16. Februar 2023 vor allem die U-Bahn-Linien 3, 4, 5 und 6 betroffen.

München - Ab Mitte Januar und für vier Wochen müssen die Münchner wegen der Umbau-Maßnahmen am U-Bahnhof Sendlinger Tor wieder einige Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen.

U3 fährt im Zehn-Minuten-Takt zwischen Moosach und Münchner Freiheit

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, ist der Betrieb der U-Bahn-Linien 3 und 6 ab Samstag, 14. Januar mit voraussichtlich Donnerstag, 16. Februar 2023 montags bis freitags ab etwa 22.30 Uhr, samstags ab etwa 21 Uhr sowie sonntags ganztägig eingeschränkt.

Die U3 fährt demnach im Zehn-Minuten-Takt zwischen Moosach und Münchner Freiheit sowie im 15-Minuten-Takt zwischen Goetheplatz und Fürstenried West. Zwischen Obersendling (S-Bahnhof Siemenswerke) und der Innenstadt kann man auch die S7 nutzen.

MVG setzt Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität ein

Die U6 verkehrt im Zehn-Minuten-Takt zwischen Garching-Forschungszentrum und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern. Zwischen Harras und der Innenstadt steht auch die S7 zur Verfügung.

Laut MVG wird im Abschnitt Odeonsplatz - Marienplatz - Sendlinger Tor - Goetheplatz im 15-Minuten-Takt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität eingesetzt.

Ostbahnhof - Theresienwiese: Geänderte Abfahrtsgleise wegen Schienenerneuerung

Wegen Schienenerneuerung fährt die U5 von Montag, 16. Januar mit voraussichtlich Donnerstag, 16. Februar 2023 jeweils von ca. 0.20 Uhr bis 4.20 Uhr bzw. von 0.50 bis 4.50 Uhr im Abschnitt Ostbahnhof - Theresienwiese zum Teil von anderen Gleisen als gewohnt ab.

Die U4 verkehrt in den Bauzeiträumen bis Mittwoch, 8. Februar nur zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz. Am Max-Weber-Platz fahren die Züge in Richtung Arabellapark von Gleis 3 (stadteinwärts) ab.

Zwischen 23. Januar (Montag) und 27. Januar (Freitag) sowie von Montag, 30. Januar bis Dienstag, 31. Januar (ca. 0.20 bis 4.20 Uhr) startet die U5 Richtung Laimer Platz an den Bahnhöfen Odeonsplatz, Karlsplatz (Stachus), Hauptbahnhof und Theresienwiese von Gleis 2. Bei der Fahrt um 0.54 Uhr ab Neuperlach Süd können die Anschlüsse am Odeonsplatz zur U3/U6 sowie am Hauptbahnhof zur U1/U2 leider nicht gewährleistet werden.

Zwischen 1. Februar (Mittwoch) und 3. Februar (Freitag) sowie von Montag, 6. Februar mit Mittwoch, 8. Februar (etwa 0.50 bis 4.50 Uhr) fährt die U5 Richtung Laimer Platz am Max-Weber-Platz, Lehel und Odeonsplatz im regulären 20-Minuten-Takt vom stadtauswärtigen Bahnsteig (Gleis 2) ab.

Von Montag, 13. Februar mit Donnerstag, 16. Februar (ca. 0.50 bis 4.50 Uhr) startet die U5 Richtung Laimer Platz am Ostbahnhof, Max-Weber-Platz und Lehel im regulären 20-Minuten-Takt vom stadtauswärtigen Bahnsteig (Gleis 2).

Bitte nutzen Sie rechtzeitig vor Ihrer Fahrt die Verbindungsauskunft auf oder die Apps MVG Fahrinfo München und MVGO, um sich über die für Sie beste Verbindung zu informieren. Die einzelnen Termine und Sperrzeiten finden Sie auf der entsprechenden .