Stau und Frust vorprogrammiert: Diese Großbaustellen kommen 2023

Satte drei Milliarden Euro müssen die SWM die nächsten zehn Jahre ins marode Tram- und U-Bahn-Schienennetz stecken. Heißt auch: viel Stress für ÖPNV-Nutzer – und auch Autofahrer.

Eine Baustelle in der Nacht. (Symbolbild)

München - Es hilft nichts, Münchens Tram- und U-Bahnnetz ist so in die Jahr(zehnt)e gekommen, dass sich nun für die zuständigen Stadtwerke (SWM) viele Sanierungsarbeiten auftürmen, mit horrenden Kosten. Allein im kommenden Jahr werden 82 Millionen Euro nur in Sanierungs-Baustellen fließen, erklärt MVG-Chef Ingo Wortmann.

Bis 2032 kalkuliere man mit drei Milliarden Euro – und nur die Hälfte der Grunderneuerungskosten würden vom Bund erstattet. "50 Jahre sind für Weichenanlagen kein akzeptables Alter", sagt er, "das ist ein Zustand, den man nicht lang liegenlassen kann."

MVG: Viele Baustellen 2023

Auf die Münchner kommt also eine Menge Umdenken im Verkehr zu im kommenden Jahr – besonders für die Bürger in der Maxvorstadt und Schwabing. Zu den größten Tram- und U-Bahn-Baustellen gehören:

Tram Max-Weber-Platz und Ostfriedhof: Mitte Februar bis Mitte Juni wird bei der Tram 25 der Abschnitt zwischen Max-Weber-Platz und Ostfriedhof gesperrt, zudem bei der Tram 21 die Strecke zwischen Max-Weber-Platz und Haidenauplatz. Es werden Gleise erneuert, eine Haltestelle gebaut und Fernwärmeleitungen gelegt.

Tram Wettersteinplatz-Grünwald: Ende Juli bis Mitte August wird der Tram-25-Abschnitt Ostfriedhof-Grünwald gesperrt (Gleiserneuerung).

Ende Juli bis Mitte August wird der Tram-25-Abschnitt Ostfriedhof-Grünwald gesperrt (Gleiserneuerung). Tram Scheidplatz: 14 Wochen lang, von September bis Dezember wird die Tram 23 komplett gesperrt, ab Oktober fahren auch die 12 und 28 nicht mehr zwischen Scheid- und Kurfürstenplatz (Neubau Gleisbögen, neue Haltestelle).

Tram Kurfürstenplatz, Barer-/Belgradstraße und Münchner Freiheit bis Schwabing Nord: Das wird anstrengend fürs Univiertel, Museumsviertel und Schwabing. Acht Wochen, Oktober und November, werden wegen Gleiserneuerungen die Trams 23, 27 und 28 komplett gesperrt, die 12er zudem zwischen Nordbad und Scheidplatz. Ob die enge Barerstraße auch für Autos gesperrt wird und die Parkplätze wegmüssen, soll sich bis Januar klären. Dann sollen auch die Ersatzverkehre klar sein.